Fudbalski klub Partizan našao se na prekretnici i izabrao svoj put - Saša Ilić ostaje trener, a klub sezonu počinje od nule nakon loših igara u domaćem prvenstvu i odličnih partija u evropskim kvalifikacijama koje su završene neuspješno.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan nije uspio da nadoknadi zaostatak iz prvog meča, eliminiše Hetafe u plej-ofu kvalifikacija za Konferencijsku ligu i tako sebi obezbijedi ligašku fazu takmičenja, ali bi (nedovoljno ubjedljiva) pobjeda u Humsku mogla da donese malo mira. Kažemo malo, jer je mir oko Partizana vrlo promjenjiva kategorija i lako može da ispari. Ipak, već se čuje prvi odjek.

Nakon što su mu je gotovo 30.000 navijača Partizana pokazalo koliko ga voli, Saša Ilić ostaje trener Partizana. On će u nedjelju prijepodne održati konferenciju za medije, a u ponedjeljak uveče voditi ekipu na meču protiv OFK Beograda u sedmom kolu domaćeg šampionata.

Vidi opis Ostaje Saša Ilić i počinje nova sezona Partizana: Nema Evrope i ljepote, crno-bijeli igraju za život Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Biće to prilika da Partizan počne od nule. Prilika je idealna da se zaboravi lijepa evropska avantura koja je završena ispadanjem od jednog od najboljih španskih timova, ali i da se zaboravi košmaran početak sezone u domaćem prvenstvu gdje je na prvih pet mečeva osvojeno samo četiri boda. Sve to je sada Partizanova prošlost, pa mora se ide dalje.

Šta čeka Partizan?

Cjelokupna uprava Partizana još prije nekoliko nedjelja samoinicijativno je saopštila da podnosi ostavke i napušta klub ukoliko se ne izbori plasman u ligašku fazu Konferencijske lige. Bilo je to još prije nego što smo saznali da će Partizan u plej-ofu imati najteži mogući zadatak, jer je Hetafe prethodnu sezonu u Primeri završio na sedmom mjestu. Ipak, crno-bijeli su pružili strašan otpor Špancima i bili blizu senzacije - koštalo ih je tek nekoliko minuta nepažnje u finišu meča u Madridu.

Ne da se nije obrukao, već je Partizan u tom dvomeču pokazao svima da kvalitet postoji i da bi mogao da igra pravi takmičarski fudbal. Ipak, uprava je svoju odluku "ponovila" i nakon novog kiksa u prvenstvu, a zatim je Rasim Ljajić pojasnio da će čelnici ostati na svojim mjestima samo u slučaju da niko drugi ne želi da preuzme vođenje kluba.

U međuvremenu su se saopštenjem oglašavali navijači Partizana, koji su kategorički odbili promjene na čelu kluba. Takođe, pojedini bivši fudbaleri pružili su podršku Rasimu Ljajiću, Milki Forcan, Danku Lazoviću, Radosavu Petroviću i Saši Iliću, a utisak je da i cjelokupna javnost smatra da oni ne treba da napuštaju klub.

Upravo će to biti najvažnije pitanje u Humskoj narednih dana. Djeluje da bi nakon prodaje Ognjena Ugrešića i dobrog popunjavanja klupske kase novcem koji stiže iz Grčke, Partizan mogao da krene dalje. Upravo je aktuelna uprava velikim transferima Dragojevića i Ugrešića djelimično sanirala problematičnu finansijsku situaciju i najavila kojim putem će Partizan do oporavka. Sada uz to treba samo da se nadograde rezultati - u domaćim okvirima, jer više nema Evrope.

Kakav je raspored Partizana?

Nakon samo četiri osvojena boda u prvih pet kola Superlige, odnosno tri uzastopna poraza u srpskom šampionatu, počinje izazovan period sezone za Partizan. Tim Saše Ilića u ponedjeljak (19.00) igra protiv OFK Beograda, a zatim narednog vikenda gostuje Crvenoj zvezdi u najvećoj utakmici srpskog fudbala. Zvezda trenutno ima osam bodova više i meč manje od Partizana.

Nakon toga u Humsku dolazi Vojvodina, koja je već sada prilično odmakla Partizanu na tabeli, a crno-bijeli nakon toga idu u Surdulicu na megdan Radniku. Slijede zatim utakmica protiv Novog Pazara u Beogradu i protiv Železničara u Pančevu, a utakmica protiv Čukaričkog u Humskoj trebalo bi da stavi tačku na prvi krug u Superligi. Treba napomenuti i da Partizan ima odložen meč protiv niškog Radničkog, čiji se novi termin za sada ne zna.

Pogledajte 00:39 Podrška igračima Partizana Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Superligu ove sezone igra 14 timova, pa se nakon 13. runde "obrće krug" i onda igra protiv timova sa kojima su već odmjerene snage. Tako će Partizan nakon što dočeka Čukarički dočekati i Zemun u reprizi otvaranja sezone, a do kraja 2026. godine čekaju ih još gostovanje IMT-u, meč protiv niškog Radničkog u Humskoj i kragujevačkog Radničkog u srcu Šumadije.

Mečevi protiv Crvene zvezde, Vojvodine, Železničara iz Pančeva, Čukaričkog, Novog Pazara i OFK Beograda nisu utakmice na kojima bi Partizan trebalo da "spasi" svoju sezonu. Svaki novi kiks crno-bijele ostavlja daleko od vrha tabele, pa će bodovi morati da se prikupljaju mnogo brže nego do sada - kada su Partizanu "uzimali mjeru" timovi od kojih se to nije očekivalo.

Koji su ciljevi crno-bijelih?

Partizan bi do kraja 2026. godine trebalo da odigra i dva meča u Kupu Srbije, koji bi sada mogao da postane i glavni cilj kluba. Trofej se u Humskoj predugo čeka, a nakon niza Zvezdinih "duplih kruna" bio bi kakva-takva utjeha za navijače. Trofej u prvenstvu djeluje nedostižno, dok je Kup Srbije "lakši" za osvajanje.

Morao bi Partizan finiš prelaznog roka da iskoristi i za ostvarivanje određenih ciljeva na tržištu. Čini se da bi svi u klubu voljeli da ovog ljeta bude prodat Ibrahim Zubairu i da bi pristali na ponudu tešku 1,5 miliona evra, iako je on možda i malo bolji igrač od toga. Sa druge strane, ne bi bilo iznenađenje da Partizan proda i Dembu Seka, koji je takođe označen kao jedan od igrača koji su u ovoj sezoni kršili klupsku disciplinu.

Vidi opis Ostaje Saša Ilić i počinje nova sezona Partizana: Nema Evrope i ljepote, crno-bijeli igraju za život Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Možda je vrijeme za rastanak i sa povremenim kapitenima - Milanom Vukotićem i Nikolom Simićem jer su veoma cijenjeni i mogli bi da donesu ozbiljnu svotu novca klubu kojem je to izuzetno potrebno. Neće biti iznenađenje ako do kraja prelaznog roka klub napuste i pojedini fudbaleri sa manjom minutažom, koji nisu uspjeli da se izbore za svoju ulogu. Crno-bijeli trenutno imaju čak 34 fudbalera pri prvom timu - što je neodrživo na duže staze.

Finansijskoj stabilizaciji moglo bi da pomogne i skidanje određenih fudbalera sa platnog spiska, ali će vjerovatno biti i dolazaka u Partizan. Crno-bijeli razmišljaju o pojačanju u odbrani jer Mario Jurčević nije blizu povratka na teren, a od njegove povrede "krpi" se na mjestu lijevog beka.

Vidjećemo kakve su želje Saše Ilića nakon veoma turbulentnog perioda koji je proživio na klupi kluba čija je velika igračka legenda. On sigurno zna kako da u prvi tim uključi mlade fudbalere od kojih će klub u budućnosti imati dvostruku korist - i na terenu i na tržištu. To će biti treći i posljednji cilj Partizana za ovu sezonu. Crno-bijeli moraju da afirmišu fudbalera koji će u naredne dvije godine napraviti transfer poput Vanje Dragojevića, Ognjena Ugrešića ili Andreja Kostića.

Mečevi u Superligi od kojih svaki ima izuzetan značaj, snovi o osvajanju trofeja u Kupu Srbije, igračka legenda na klupi, igračke legende u direktorskim foteljama, stvaranje mladih igrača i njihove višemilionske prodaje... Na papiru, sve djeluje onako kako navijači žele. A kada će Grobari da podrže klub ako ne sada, kad su mu dolaskom na meč protiv Hetafea pokazali koliko može jak da bude uz njih?

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