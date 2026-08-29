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Gotovo je, Partizan prodao Ugrešića: Evo koliko će zaraditi crno-bijeli

Gotovo je, Partizan prodao Ugrešića: Evo koliko će zaraditi crno-bijeli

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ognjen Ugrešić napušta klub poslije 15 godina.

Partizan prodao Ognjena Ugrešića u PAOK Izvor: MN PRESS

FK Partizan zvanično je potvrdio da je prodao Ognjena Ugrešića u grčki PAOK. Crno-bijeli su zadržali pravo na procenat od narednog transfera igrača, ali visina obeštećenja nije objelodanjena.

Ugrešić je crno-bijeli dres prvi put obukao sa nepunih deset godina, prošao je sve selekcije Omladinske škole Partizana, nastupao za Teleoptik, a 2023. godine potpisao je prvi profesionalni ugovor s klubom iz Humske.

Trebalo mu je godinu dana da se izbori za šansu u prvom timu i debituje, da bi dobrim partijama zaslužio standardno mjesto u timu. Uslijedio je i poziv reprezentacije, a sada će perspektivni as pokušati da se nametne i u bratskom klubu gdje stiže kao jedan od najvećih dolaznih transfera posljednjih godina.

Za prvi tim Partizana odigrao je 63 utakmice u svim takmičenjima i postigao 13 golova.

Koliko je zaradio Partizan?

Partizanov đak bi u kasu Partizana trebalo da donese 7.500.000 evra, uz procente od naredne prodaje, najvjerovatnije 15 odsto. Ugovor bi trebalo da bude potpisan na pet godina, nakon što prođe ljekarske preglede.

Kad je u pitanju cijena od 7.500.000 evra, zapravo će 6.000.000 evra stići fiksno, dok je preostalih 1.500.000 planirano da bude isporučeno kroz bonuse. Odlazak momka iz Kikinde je drugi najskuplji transfer PAOK-a, pošto je jedino skuplje plaćen Hristos Zafeiris, koji je stigao iz Sevilje.

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Tagovi

FK Partizan Ognjen Ugrešić PAOK

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