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Partizan donio odluku o Zubairuu: Ovo je kazna zbog nediscipline u klubu

Partizan donio odluku o Zubairuu: Ovo je kazna zbog nediscipline u klubu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Partizan i Ibrahim Zubairu će se uskoro rastati, pošto klub želi da proda igrača koji je i dalje pod suspenzijom

Partizan prodaje Ibrahima Zubairua Izvor: MN PRESS

Partizan je riješio da se rastane sa Ibrahimom Zubairuom, a takav scenario mogao se nagovijestiti s obzirom na to da je igrač već neko vrijeme pod suspenzijom od strane kluba. Procijenjena vrijednost na koju bi klub pristao je oko 1.500.000 evra.

Navodno, klub je spreman da pregovara i da pristane i na drugu cijenu za Zubairua. Ponuda je proslijeđena nekolicini zainteresovanih klubova, odnosno agenata, pa ostaje da sačekamo ime nove sredine u kojoj će Zubairu nastaviti karijeru.

Trenutno je poznato da Zubairu trenira odvojeno, Saša Ilić prije revanš meča sa Hetafeom nije želio detaljno da govori o problemu, ali je ranije naglasio da se fudbaler iz Gane ponašao nedisciplinovano. Pokušaj čelnika da ga uvedu u tim i da igrač promijeni pristup klubu jednostavno nije urodio plodom.

Jasno je da je odlazak Zubairua problem za Partizan, jer su iza njega dobri igrački dani na terenu. Prema tome, beogradski klub je nedvosmislen - bez obzira na talenat i činjenicu da doprinosi na terenu, igrač neće dobiti priliku ako narušava hijerarhiju i pravila kluba, kao i atmosferu u svlačionici.

Partizan nadomjestio zaostatak

Reakcija Partizana je bila brza. Nikola Čumić je stigao u tim, a kako bivši fudbaler Vojvodine može da igra i na poziciji lijevog krila, crno-bijeli imaju alternativu. Još jednom, Zubairuu je jasno stavljeno do znanja da je zamjenljiv u crno-bijelom dresu.

Šta je rekao Saša Ilić?

Prije prvi meč Hetafea i Partizana Saša Ilić je otkrio da Ibrahim Zubairu neće biti dio tima. "Što se tiče Zubairua, hajde da vam kažem da nije konkurisao za sastav protiv Hetafea jer je prekršio pravilo i ponašao se nediscplinovano. Ja kao izuzetno tolerantna osoba ga zbog toga nisam stavio u ekipu. Mislim da je to određeni signal određenim momcima, a svi znaju da sam izuzetno tolerantan. Dok sam tu, takvo ponašanje je nedopustivo i on do daljeg neće biti u konkurenciji za sastav. Nadam se da će Zubairu to prihvatiti na najbolji mogući način, da će radom na treninzima uvjeriti nas da je shvatio da je pogriješio, da će promijeniti ponašanje i ponovo konkurisati za sastav", rekao je trener.

Ilić o razlozima... "Pitajte i njega, to se već dešava. Klupska disciplina se sastoji od kašnjenja na trening, neizvršavanja određenih obaveza. Nije samo on, već i određeni igrači, sada je spalo na Zubairua, da damo određeni signal. Igrač Partizana ne može tako da se ponaša", pojasnio je trener Partizana.

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Tagovi

Ibrahim Zubairu FK Partizan

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