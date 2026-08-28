Partizan će zaboljeti tek dan poslije, oko podne

Partizan je opravdao očekivanja pune Humske, na štitu ispao iz Evrope, pokazao da će ekipa rasti i da Saša Ilić i uprava treba da ostanu. Ipak, crno-bijele i dalje "žulja" kad pogledaju semafor, a najteže će im biti u petak oko podneva, kad krenu evropski žrijebovi.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

"Semafor je najbolji pokazatelj", nekoliko puta je odlazeći predsjednik Partizana Rasim Ljajić ponovio prethodnih dana i mjeseci, preuzimajući punu odgovornost za loše rezultate.

Upravo je pogled na semafor u Humskoj bio jedino što je kvarilo veče crno-belima i navijačima u četvrtak, poslije eliminacije u dvomeču protiv Hetafea. Sve ostalo bilo je po njihovoj mjeri. Od slavlja zbog Zvezdinih primljenih golova i njenog poraza na tribinama, preko poruke podrške Grobara upravi i Saši Iliću sa kojom se složio cijeli, sjajno ispunjeni stadion, pa do onog najvažnijeg - igre na terenu.

Partizan je na najvećem testu ovog ljeta pokazao da je u stanju da igra dobar fudbal, da nadigra očigledno pobjedivi Hetafe, a vjerovatno i da ga eliminiše, da se nije "samoubio" u madridskom finišu.

Bio je Partizan u četvrtak spreman, fokusiran, hrabar da napadne i kada nije imao snage da stoji na nogama (a neki su, doduše, bez snage ostali prerano, što je svakako problem). Bio je Partizan, što je najvažnije, i jako odlučan da opravda ogromno povjerenje navijača. I opravdao ga je, iako nije prošao.

Velikog žaljenja zato nije bilo, niti je bilo razloga za to. Ilićev tim se poslije niza kikseva i nedeljnog debakla u Lučanima ovog puta pokazao kakvim ga žele navijači, tako željni evropskih noći na svom stadionu i kada sezona zađe u septembar.

108 cedulja i opet nijedna Partizanova

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Žal zbog eliminacije svakako će postati veća danas oko podneva, kada počnu žrijebovi za Ligu Evrope i Konferencijsku ligu i kada prvo klub, pa zatim i sve ostale udari realnost da ni ove sezone Partizan nije među 108 timova koji će provesti bar jesen u Evropi. I to četvrti put zaredom, a drugi put u mandatu ove uprave.

I tu se priča ponovo vraća na Ljajićev semafor, koji opet šalje lošu sliku o klubu i u Evropi i u Superligi.

Ako su dva puta najavljivane ostavke uprave bile neka vrsta provjere mišljenja navijača i stava javnosti, uvjerile su Ljajićev rukovodeći tim da njihove pozicije niko ne dovodi u pitanje. Kao što ih, čini se, niko nije ozbiljno dovodio u pitanje ni kada su prvi put ovog ljeta, u katastrofalnom trenutku po tim, najavili da će otići.

Partizan je van terena očigledno stao i staje na noge, posebno posle transfera Vanje Dragojevića i Ognjena Ugrešića, radova u sportskom centru, na stadionu i na saniranju minusa u klupskoj kasi. Četvrtak je pokazao da su kockice počele da se slažu i na terenu, ali ipak prekasno za Evropu, na kraju mučnog avgusta u Humskoj, obilježenog ostavkama, potresima i padom u zonu ispadanja Superlige.

Semafor će i dalje ostati najbolji presjek stanja crno-bijelih, kao i svakog sportskog tima. A onaj evropski semafor, koji "vječitima" najbolje pokazuje gdje se nalaze, opet neće goreti u Humskoj sve do narednog jula. I proći će tako bar pola decenije čekanja na Partizanovu evropsku jesen.