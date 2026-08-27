"Saša, da li ostajete trener Partizana": Ilić rekao samo jedno i otišao

Trener Partizana Saša Ilić nije htio da se priča o njegovom statusu poslije pobjede protiv Hetafea, ipak nedovoljne za plasman u Konferencijsku ligu.

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Trener Partizana Saša Ilić stao je pred kameru TV Arena sport i nije htio da govori o svojoj ostavci poslije hrabre pobjede protiv Hetafea (2:1), nedovoljne za plasman u Konferencijsku ligu.

Na pitanje reportera TV Arena sport da li ostaje trener Partizana, Ilić je odgovorio kratko, na kraju intervjua: "Polako, nije vrijeme za to". Poslije toga je otišao, a prije toga je veoma rado govorio o odličnom nastupu svog tima protiv Španaca.

"Ovo je Partizan kakav želim da imam, da gledam. Da se zahvalim navijačima jer su nam dali nužnu podršku, da pohvalim igrače jer su dali više od maksimuma i ostaje iskreno žal za dva naivno primljena gola u Madridu i zbog toga ispaštamo i zbog toga nismo u Konferencijskoj ligi", rekao je Ilić.

Partizan je pobijedio 2:1 golovima Žea i Erika Kojzeka, a ta pobjeda je za nekoliko centimetara u završnici mogla da postane trijumf 3:1, dovoljan za produžetak. Nažalost, Kojzekov šut nije završio u golu.

"Kad imaš ovoliko navijača iza sebe i kada oni daju veliku podršku kao večeras, sigurno da ne treba ništa specijalno reći igračima. Rekao sam im samo da se opuste, da su ovo sa jedne strane najljepše utakmice za igranje. Igrali smo stvarno dobro, mislim da smo stavili u podređeni položaj ekipu Hetafea, koja je dobra ekipa, nismo imali sreću u određenim trenucima, sreća treba da se zasluži i zaslužićemo je", dodao je on.

Navijači Partizana su ispunili tribine stadiona u Humskoj i pružili Iliću i upravi poruku pune podrške.