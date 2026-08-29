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Saša Ilić ostaje u Partizanu: Povukao ostavku poslije Hetafea

Saša Ilić ostaje u Partizanu: Povukao ostavku poslije Hetafea

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Saša Ilić ostaje trener Partizana i to će saopštiti u nedjelju na konferenciji za novinare u Humskoj.

Saša Ilić povlači ostavku ostaje trener Partizana Izvor: MN PRESS

Saša Ilić ostaje trener Partizana i to će javno potvrditi u nedjelju u 11 časova, na konferenciji za novinare u Humskoj pred meč protiv OFK Beograda (ponedjeljak, 19 časova). Nije htio Ilić da govori o toj temi u danima pripreme za Hetafe, a ni u četvrtak uveče, neposredno poslije utakmice, kada je tri puta odbio razgovor o najavljenom odlasku. Ipak, djeluje da više nema dileme da je povukao ostavku.

"Ovo je konferencija o Hetafeu, želim da pričamo o utakmici. Čini mi se da sam rekao da ćemo pred narednu prvenstvenu utakmicu pričati o tome, večeras pričamo o Hetafeu", kazao je Ilić na konferenciji za novinare. U međuvremenu je u njemu ipak sazrila ideja da ostane, poslije niza sastanaka sa predstavnicima kluba.

Trener Partizana podnio je ostavku u nedjelju uveče poslije poraza u Lučanima, a dan kasnije je FK Partizan saopštio da će legendarni kapiten otići nakon tog meča.

"Saša Ilić je nakon utakmice u Lučanima donio odluku da podnese ostavku na mjesto šefa stručnog štaba. Na molbu rukovodstva, isključivo iz osjećaja odgovornosti prema Partizanu i svestan značaja predstojećeg meča, prihvatio je da predvodi ekipu protiv Hetafea. Po završetku tog meča podnijeće ostavku, nezavisno od ishoda utakmice", saopšteno je tada.

Sa svih strana podrška Iliću da ostane

Ipak, poslije velike podrške koju je dobio i iz kluba i od navijača sa punih tribina, a i poslije jako dobrog nastupa njegovog tima uprkos eliminaciji iz Evrope, djeluje da je Ilić ipak prelomio da ostane, dok priprema ekipu i za OFK Beograd i dok nema obavještenja iz kluba da je drugačije.

Sve dileme Ilić će razmrsiti lično, na konferenciji za novinare u nedjelju u 11.

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Tagovi

FK Partizan fudbal Saša Ilić treneri

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