Nevjerovatan detalj u srpskom fudbalu na početku nove sezone, jer je Partizan duboko u zoni ispadanja.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana će svoj meč 7. kola Superlige protiv OFK Beograda igrati u ponedjeljak uveče, a taj meč dočekaće sa pretposljednjeg mjesta na tabeli. Crno-bijeli su loše vijesti dobili iz Niša, gdje u duelu dva Radnička nije bilo pobjednika. Nišlije su golom bjeloruskog napadača Šestjuka stigle do prednosti protiv Kragujevčana, Buhta je u nadoknadi poravnao rezultat, a to znači da su "Meraklije" prestigle Partizan i klub iz Humske pogurale na 13. mjesto tabele.

Istina, ekipe koje su trenutno iznad crno-bijeli imaju više odigranih mečeva, ali to nije prevelika utjeha za navijače Partizana. Crno-bijeli su sa četiri osvojena boda u pet odigranih mečeva pri samom dnu tabele. Iza njih je samo Zemun koji ima osvojen bod upravo protiv Partizana u prvom kolu (2:2), a zatim pet poraza u nizu bez postignutog gola.

Vidi opis Partizan je pretposljednji u Superligi Srbije: U Humskoj se ne pamte ovako crni dani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Sa druge strane, Partizan ima remi protiv Zemuna, pobjedu protiv Mačve u Šapcu i zatim tri uzatopna poraza - bodove su uzimali IMT, Radnički iz Kragujevca i Mladost iz Lučana. Veoma zabrinjavajuće ako se ima u vidu da crno-bijeli u naredna tri kola igraju protiv OFK Beograda, Crvene zvezde i Vojvodine - što je sigurno najteži raspored u Superligi u ovom trenutku.

Partizanova pozicija veoma je teška jer se u Superligi ove sezone takmiči 14 ekipa, a samo šest ide u plej-of. Preostalih osam timova igraće plej-aut i pokušaće da izbori opstanak u elitnom rangu, što će uspjeti da uradi samo polovina klubova iz te grupe. Kao i prethodne sezone, čak četiri ekipe ispadaju iz Superlige, da bi se najviši rang srpskog fudbala sveo na 12 učesnika naredne sezone.







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