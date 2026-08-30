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Ugrešićevo zbogom Partizanu: "Crno-bijela priča se nastavlja..."

Ugrešićevo zbogom Partizanu: "Crno-bijela priča se nastavlja..."

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Perspektivni fudbaler Ognjen Ugrešić nastaviće karijeru u Grčkoj

Ognjen Ugrešić se oprostio od Partizana Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Doskorašnji fudbaler Partizana Ognjen Ugrešić, oprostio se od kluba i navijača u emotivnoj objavi. On je prešao u grčki PAOK u transferu vrijednom sedam i po miliona evra, dok će beogradski klub zadržati procente od naredne prodaje.

Partizanov đak napušta Humsku posijle gotovo 15 godina, a za kraj se zahvalio crno-bijeloj porodici za sve lijepe i manje lijepe trenutke koje su ga učinili čovjekom kakav jeste danas.

"Grobari, Postoje trenuci kada je teško pronaći prave riječi, a ovo je jedan od takvih. Partizan je klub u kome sam odrastao, koji me je naučio svemu što danas jesam i oblikovao kao ličnost. Pobjede za pamćenje, ali i bolni porazi, osmijesi i suze, godinama dijelimo iste emocije.

Hvala svim saigračima, trenerima, stafu, ljudima zaposlenim u klubu. Bez vas ne bih bio ovdje gdje sam danas. Želim vam sve najbolje u daljem radu i da naš klub vratite na staze stare slave!

I hvala vama, navijači Partizana. Posebno želim da se zahvalim na bezrezervnoj podršci tokom svih ovih godina. Od malih nogu, dok sam sa tribina gledao voljeni klub, maštao sam o tome da zaigram na terenu. A sada, ponovo ću biti taj koji će klubu davati vjetar u leđa sa vama. Nije uvijek lako, ali je uvijek lijepo. Ostajte uz naš Partizan. Crno-bela priča se nastavlja u Grčkoj, u našem bratskom klubu. Zauvijek vaš, Ognjen Ugrešić", stoji u poruci perspektivnog fudbalera.

Ugrešićev put u Partizanu

 Ugrešić je crno-bijeli dres prvi put obukao sa nepunih deset godina, prošao je sve selekcije Omladinske škole Partizana, nastupao za Teleoptik, a 2023. godine potpisao je prvi profesionalni ugovor klubom iz Humske.

Trebalo mu je godinu dana da se izbori za šansu u prvom timu i debituje, da bi dobrim partijama zaslužio standarno mjesto u timu.  Za prvi tim Partizana odigrao je 63 utakmice u svim takmičenjima i postigao 13 golova.

Partizanov đak bi u kasu Partizana trebalo da donese 7.500.000 evra, uz procente od naredne prodaje, najvjerovatnije 15 odsto. Ugovor bi trebalo da bude potpisan na pet godina, nakon što prođe ljekarske preglede.

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FK Partizan

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