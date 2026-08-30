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Saša Ilić: "Ovo nikad nisam doživio, ostajem - idemo dalje"

Saša Ilić: "Ovo nikad nisam doživio, ostajem - idemo dalje"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Trener Partizana Saša Ilić zvanično je povukao ostavku i nastaviće da vodi crno-bijele u nastavku sezone.

Trener Partizana Saša Ilić zvanično je povukao ostavku Izvor: Dušan Milenković / ATA images

Trener Partizana Saša Ilić ostaje u Humskoj! To je potvrdio na konferenciji za medije pred meč sa OFK Beogradom koji je zakazan za ponedjeljak od 19 časova. Utakmica protiv Hetafea je pokazala da crno-bijeli mogu bolje, a nakon sastanka sa navijačima u upravom, legendarni kapiten je odlučio da produži svoj mandat.

Kako je rekao, znao da je da ima poseban respekt od navijača Partizana, ali ovajvu podršku nije očekivao. Svjestan je da klub nikada nije bio u ovakoj situaciji, prije svega rezultatski, ali vjeruje da mogu da poprave utisak.

"Znao sam da će biti ovakvo pitanje. Da napravimo neku retrospektivu. Poslije poraza od Mladosti iz Lučana 3:1 sam podnio ostavku. Uprava me je zamolila zbog delikatne situacije da vodim utakmicu sa Hetafeom. Poslije toga smo imali sastanak sa navijačima koji su smatrali da je ova ekipa najbolja ekipa za ozdravljenje Partizana. Svjesni su da nismo u najboljoj situaciji", rekao je Ilić i nastavio:

"Stvari koje su se dešavale protiv Hetafea, atmosfere, ispunjenog stadiona do posljednjeg mjesta što se nije dešavalo desetak godina i podrška koju sam dobio prije, tokom i nakon utakmice me obavezuje da ostanem na tom mjestu gdje sam sada. Znao sam i znam da imam poseban odnos sa navijačima Partizana, ali ovo što sam doživio u četvrtak je nevjerovatno i zahvaljujem im se na tome i nastavljamo dalje", rekao je Ilić.

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FK Partizan Saša Ilić

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