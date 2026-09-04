Zvezda i Partizan imaju vremena da prodaju višak: Pola svijeta još može da kupi fudbalere

Dok su bogate evropske lige završile prelazni rok, srpski klubovi i dalje mogu da trguju. Koji igrači su na izlaznim vratima iz Crvene zvezde i Partizana?
Prelazni rok je završen u najbogatijim evropskim zemljama i klubovi iz tih prvenstava više neće kupovati igrače, ali Crvena zvezda, Partizan i svi ostali klubovi iz Superlige Srbije i dalje imaju mogućnost da prodaju svoje fudbalere. Srpski fudbal i dalje ima šta da ponudi, posebno na onim manje "atraktivnim" tržištima i onim klubovima koji ne spadaju u red najbogatijih.
Naravno, srpski klubovi mogu i da kupuju jer prelazni rok u Srbiji i dalje traje. Crvena zvezda je tu u malom problemu jer je već predala spisak licenciranih igrača za Konferencijsku ligu, dok Partizan koristi situaciju na tržištu - stigao je štoper, uskoro će vjerovatno i lijevi bek kako bi Saša Ilić imao kompletiran igrački kadar za nastavak sezone.
Tada će i crno-bijeli moći da se posvete odlascima iz kluba, nakon fenomenalnih poslova koje su već obavili. Partizan je prihodovao gotovo 20 miliona evra prodajom Ugrešića, Dragojevića, Roganovića, Kostića i Mujakića, a dodatni novac mogao bi da stigne u Humsku prije kraja prelaznog roka. Takođe, finansijsku situaciju mogla bi da popravi i Zvezda koja je zaradila više od 32 miliona evra, ali i dalje ima fudbalere koji Rijeri nisu potrebni. Zato je neophodno pronaći im novi tim, u kojem će biti srećni i moći da igraju.
Kada se završava prelazni rok?
Nema mnogo zemalja u kojima ljetni prelazni rok traje duže nego u Srbiji. Klubovi iz elitnog ranga srpskog fudbala imaju još dvije nedjelje da dovode fudbalere, što znači da će neke ekipe možda moći da registruju nove igrače čak i nakon što odigraju 10. kolo u prvenstvu.
Nije Srbija jedina u kojoj i dalje može da se trguje na fudbalskoj pijaci. Izvukli smo listu zemalja u kojima je prelazni rok i dalje otvoren, odnosno u koje srpski klubovi mogu da prodaju svoje fudbalere. Tu su gotovo sve zemlje iz regiona, nekoliko važnih fudbalskih zemalja u Evropi, ali i neke daleke destinacije koje bi mogle da postanu zanimljive kako se tržište bude "smanjivalo". Ovo je spisak:
- 3. septembra - Škotska, Belgija, Mađarska, SAD
- 4. septembra - Turska, Ukrajina, Bosna i Hercegovina
- 5. septembar - Portugal
- 6. septembar - Sjeverna Makedonija, Saudijska Arabija
- 7. septembar - Rumunija, Hrvatska, Slovenija
- 8. septembar - Švajcarska, Češka
- 9. septembar - Bugarska, Kipar, Poljska
- 10. septembar - Rusija, Azerbejdžan
- 11. septembar - Brazil, Meksiko
- 12. septembar - Jermenija
- 13. septembar - Slovačka
- 15. septembar - Grčka
- 16. septembar - Japan, Izrael
- 18. septembar - Srbija
Ko bi mogao da ode?Izvor: MN PRESS
Crvena zvezda se već rastala sa Strahinjom Erakovićem jer je odlučeno da ne bude otkupljen njegov ugovor, a uskoro će klub napustiti i Rodrigao jer je Albert Rijera donio odluku da ga ne licencira za evropske mečeve tokom jeseni. Zvezda svakako ima veliki izbor igrača na štoperskim pozicijama i bilo je očekivano da najmanje jedan fudbaler sa tog mjesta u timu bude višak. Možda i više njih, jer povoljan status trenutno nema ni Frenklin Tebo Učena.
Višak vjerovatno postoji i na mjestu centralnog veznog, jer i tu Crvena zvezda ima ogroman broj fudbalera od kojih neki nisu u prvom planu. Pitanje je za koliku će ulogu u timu uspjeti da se nametnu Mohamed Abu Fani, Mahmudu Bađo i Tomaš Hendel - posebno ako klub odluči da tokom jeseni "stavi u izlog" Gaštarova koji bi mogao da bude atraktivan tržištu.Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED
U timu Partizana čini se da je najveća gužva na pozicijama iza napadača. Saša Ilić igra sa četiri fudbalera u liniji, a za ta mjesta konkuriše čak 12 fudbalera - što je ogroman broj ukoliko imamo u vidu da crno-bijeli neće igrati u Evropi. Djelovalo je da je na izlaznim vratima Ibrahim Zubairu, ali je njemu ukinuta suspenzija, pa je sada u istom položaju kao i ostatak tima. Inostranim timovima mogli bi da budu zanimljivi još i Demba Sek, odnosno Milan Vukotić, dok bi se nešto manji novac zaradio prodajama Bogdana Kostića ili trenutno povrijeđenog Nemanje Trifunovića.