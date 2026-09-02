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Obrisao slike sa Instagrama, pa prešao u Dinamo Zagreb: Napadač nije htio da se vidi šta je sve "kačio"

Obrisao slike sa Instagrama, pa prešao u Dinamo Zagreb: Napadač nije htio da se vidi šta je sve "kačio"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Španac Iker Almena novi je napadač Dinamo Zagreba, a prije potpisa za prvaka Hrvatske obrisao je sa Instagram profila sve fotografije na kojima je u dresu svog bivšeg kluba, Hajduka iz Splita.

Igrač prešao u Dinamo pa obrisao sve slike u dresu Hajduka Izvor: facebook.com/dinamo

Dinamo Zagreb doveo je španskog krilnog napadača Ikera Almenu, koji je prošle godine igrao za Hajduk Split. Prije potpisivanja ugovora na "Maksimiru", Almena je obrisao sve svoje fotografije u dresu Hajduka na Instagramu, zbog "vječnog" rivalstva njegovog bivšeg i sadašnjeg kluba.

Almena je došao u Dinamo na pozajmicu iz saudijske Al-Kidisije, kao što je prošle sezone bio na pozajmici i u Hajduku i u Splitu postigao četiri gola na 23 odigrane utakmice.

Poznata i Almenina plata

Almena će u Dinamu zarađivati sličnu platu kao i u Hajduku - oko 400 hiljada evra i pomoći će ekipi u odbrani titule prvaka Hrvatske i u nastupima u ligi Evrope.

Almena je seniorsku karijeru razvijao u Đironi, odakle je za pet miliona evra 2024. godine prešao u Saudijsku Arabiju, gde je pod ugovorom sa Al-Kadisijom do 2028. 

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Tagovi

Dinamo Zagreb fudbal Iker Almena transferi

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