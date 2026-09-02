Obrisao slike sa Instagrama, pa prešao u Dinamo Zagreb: Napadač nije htio da se vidi šta je sve "kačio"

Španac Iker Almena novi je napadač Dinamo Zagreba, a prije potpisa za prvaka Hrvatske obrisao je sa Instagram profila sve fotografije na kojima je u dresu svog bivšeg kluba, Hajduka iz Splita.
Dinamo Zagreb doveo je španskog krilnog napadača Ikera Almenu, koji je prošle godine igrao za Hajduk Split. Prije potpisivanja ugovora na "Maksimiru", Almena je obrisao sve svoje fotografije u dresu Hajduka na Instagramu, zbog "vječnog" rivalstva njegovog bivšeg i sadašnjeg kluba.
Almena je došao u Dinamo na pozajmicu iz saudijske Al-Kidisije, kao što je prošle sezone bio na pozajmici i u Hajduku i u Splitu postigao četiri gola na 23 odigrane utakmice.
Poznata i Almenina plata
Almena će u Dinamu zarađivati sličnu platu kao i u Hajduku - oko 400 hiljada evra i pomoći će ekipi u odbrani titule prvaka Hrvatske i u nastupima u ligi Evrope.
Almena je seniorsku karijeru razvijao u Đironi, odakle je za pet miliona evra 2024. godine prešao u Saudijsku Arabiju, gde je pod ugovorom sa Al-Kadisijom do 2028.
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