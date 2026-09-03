Otpisani fudbaler Partizana Ibrahim Zubairu vraćen u tim pred meč protiv Crvene zvezde u Superligi Srbije.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan dobio je veliko pojačanje pred gostovanje Crvenoj zvezdi, i to iz svojih redova. Krilni napadač Ibrahim Zubairu vraćen je u tim nakon kratke disciplinske mjere koja mu je izrečena zbog kršenja pravila u prethodnom periodu, pa sada jedan od najboljih pojedinaca u ekipi ravnopravno konkuriše za mjesto u timu.

Neće biti iznenađenje ukoliko se Zubairu odmah nametne treneru Saši Iliću i za meč protiv Crvene zvezde dobije mjesto u startnoj postavi, na mjestu lijevog krila. Ibrahim Zubairu na početku nove sezone ima sedam odigranih mečeva, četiri postignuta gola i dvije asistencije, pa bi protiv Zvezde mogao da bude veoma važno oružje u timu Saše Ilića - a svojevremeno je već dao gol na Marakani, kada su crno-bijeli prije godinu i po dana u spektakularnom meču (3:3) osvojili bod.

Vidi opis Partizan dobio veliko pojačanje pred derbi: Saša Ilić vratio u tim "prectanog" fudbalera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 5 / 5

Trener Saša Ilić je prije desetak dana donio odluku da Ibrahim Zubairu bude sklonjen iz tima, a tada je istaknuto da samo od fudbalera iz Gane zavisi da li će se i koliko brzo vratiti u ekipu. Mnogi su pomislili da je to signal za rastanak, odnosno da će Partizan do kraja prelaznog roka prodati Zubairua i tako popuniti klupsku kasu u koju je već stigao novac od nekoliko velikih transfera.

Međutim, Ibrahim Zubairu nije napustio klub prije početka septembra, što mu je donekle i smanjilo opcije za odlazak iz kluba. I dalje postoji mogućnost da promijeni sredinu, ali je sada utisak da se to sigurno neće desiti prije najveće utakmice srpskog fudbala.

Zubairu je tokom gotovo dvije nedjelje samostalnog rada i individualnih treninga promijenio ponašanje i mnogo profesionalnije pristupio svojim obavezama, što je bio jasan signal Saši Iliću. Trener Partizana odlučio je da "nagradi" njegovo zalaganje, pa je Ibrahim Zubairu među igračima koji konkurišu za naredni prvenstveni meč crno-bijelih.

Partizan u osmom kolu Superlige Srbije gostuje Crvenoj zvezdi, a meč se igra u nedjelju od 19 časova. Aktuelni šampion Srbije taj meč čeka sa maksimalnih 15 bodova nakon prvih pet mečeva u sezoni, dok je Partizan na šest odigranih utakmica sakupio samo osam bodova i trenutno je u zoni ispadanja, na 11. mjestu u prvenstvu.