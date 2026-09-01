Uprava ispunila želju Saši Iliću: Partizan dovodi Španca i rešava najveći problem

Kristijan Manrike dolazi u Humsku i biće drugi Španac u istoriji Partizana.
FK Partizan obezbijedio je važno pojačanje u finišu ljetnog prelaznog roka. U pitanju je Španac Kristijan Manrike koji igra na poziciji lijevog beka, i to je upravo ono što je trebalo treneru Saši Iliću.
Kako prenosi "Telegraf", on stiže iz grčkog Panetolikosa i konačno će crno-bijeli imati adekvatno rešenje na toj poziciji. Ilić je u nekoliko navrata tražio zamjenu za Marka Jurčevića čiji se oporavak od povrede otegao, a kada se pojavila prava opcija na tržištu, uprava je reagovala.
Ko je Kristijan Manrike?
Manrike je rođen u Mostolesu u Španiji 1998. godine, a prve fudbalske korake napravio u Rajo Valjakanu, gdje je i potpisao prvi profesionalni ugovor. Uslijedio je period u Omoniji, da bi naredne dvije godine proveo u Olimpijakosu iz Nikozije.
Igrao je još za Debrecin dvije godine, da bi se vratio u španski fudbal preko Alkorona. Posljednji angažman je imao u Grčkoj, u ekipi Pantetolikosa.
On će biti drugi Španac u istoriji kluba, poslije štopera Marka Valijentea koji je nosi crno-bijeli dres u sezoni 2018/19.
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Iako su crno-bijeli ispali iz evropskih takmičnja, žele da naprave konkurentan tim u Superligi Srbije gdje su već u ranoj fazi sezone napravili tri kiksa. Ovog ljeta su u Humsku stigli Igor Miladinović, Aleks Zeković, Nikola Čumić, Čaka Traore i Idrisu Baba, dok su na pozajmicama Kojzek i Že. Takođe, crno-bijeli su otkupili Dembu Seka, za kojeg u ovom prelaznom roku vlada veliko interesovanje.
Što se tiče odlazaka, crno-bijeli su i te kako profitirali u ovom roku, prije svega od transfera Kostića, Ugrešića i na kraju Roganovića.