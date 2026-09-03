Prvi čovjek Partizana Rasim Ljajić otkrio šta se dešavalo u Humskoj.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan ima jako turbulentan period iza sebe. Poslije tri kiksa u Superligi Srbije, Saša Ilić i uprava kluba su ponudili ostavke, ali je pobjeda protiv Hetafea u revanšu kvalifikacija za Konferencijsku ligu pred 30.000 navijača potpuno promijenila ambijent. Pitaju se pristalice crno-bijelih: Šta dalje?

Predsjednik kluba Rasim Ljajić otvoreno je govorio o dešavanjima u Humskoj i otkrio zašto su čelnici kluba i trener povukli ostavke. "Bilo je više razgovora od po nekoliko sati. Imamo odgovornost prema Partizanu. Ako treba da odemo, moramo da to učinimo dostojanstveno i na način koji neće da šteti klubu. Odluka Ilića, kao i naša nije bila ishitrena. Naravno da smo mi njega zamolili prije svega da vodi utakmicu protiv Hetafea i da kad ona prođe opet sjednemo i razgovaramo. Bila su dva prelomna trenutka. Prvo razgovor sa navijačima, gdje su oni pružili apsolutnu podršku Saši Iliću, stručnom štabu i upravi. Poslije je bila utakmica sa Hetafeom, čitav ambijent, podrška koja je uslijedila ne samo tokom utakmice, već i poslije meča. Ta dva detalja su uticala i na Sašinu odluku da ostane na klupi. Za budućnost ekipe je to bilo najvažnije", rekao je Ljajić u razgovoru za "Sportski žurnal".

Vidi opis "Molili nas da se vratimo kad su vidjeli ko će da dođe": Rasim Ljajić progovorio o povučenim ostavkama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

I dalje postoji rok za podnošenje kandidatura, iako su ostavke trenutno povučene.

"Rekli smo da je 14. septembar rok za podnošenje kandidature. Pravili smo komisiju koja prima prijave kako bismo vidjeli da li kandidati ispunjavaju uslove i postoji li mogućnost da se neko javi. Ako se pojave kandidati, zakazaćemo Skupštinu kluba u terminu između 21. i 25. septembra, tokom pauze u prvenstvu. Ljudi će moći da se izjasne i ko god želi da se kandiduje i ispunjava uslove može to da uradi. Procedura je jasno predviđena statutom. Medijske kandidature su možda zanimljive, ali ne znače ništa", rekao je prvi čovjek crno-bijelih i nastavio:

"Generalno, riječ odgovornost bi trebalo da ima daleko veće značenje. Posebno kad govorimo o fudbalu i sportu. Niko nas nije tukao po ušima kad smo izašli sa tim saopštenjem da ćemo podnijeti ostavku. To smo uradili upravo zbog odgovornosti. Bilo nam je važno da sačuvamo stručni štab. Ako treba neko da ode, najmanja je šteta da to budemo mi. Promijenili smo već nekoliko trenera. Partizan ne smije da radi tako. Privremena rješenja nisu dobra stvar. Probali smo sa tim prošle sezone i uvijek se ispostavilo kao loše rješenje. Bolje je vratiti se sa pola pogrešnog puta, nego do kraja insistirati na promjenama. Takav recept ne daje pozitivan rezultat. Zato nam je bilo važno da imamo Sašu Ilića i stručni štab, zbog dugoročnog rješenja, da imamo neku stabilnost."

Da li su ponuđene ostavke bile ishitren potez uprave i Saše Ilića?

"Ne, naša odluka nije bila posljedica afekta ili razočarenja. Željeli smo da umirimo javnost, da stanemo i kažemo – nije problem, pružite podršku igračima i stručnom štabu. Ako treba neko da snosi odgovornost, mi ćemo. Poslije su to ljudi prepoznali i preko noći se sve promijenilo. Treći momenat koji je uticao na naš drugačiji stav bile su najave i licitiranja ko bi mogao da dođe u Partizan. Možda je to i ključna stvar. Javnost se uplašila kad je vidjela ko su mogući kandidati. Svi su skočili da nas mole da ostanemo. Vjerujem da je to dominantno uticalo na promjenu atmosfere kod navijača. To bi trebalo da bude put i ubuduće. Kad ima pozitivnih rezultata, sve je dobro, kad ih nema, nije smak svijeta. Na kraju krajeva, Partizan ćemo da volimo i bodrimo bili u Humskoj ili ne, kao što i nismo bili prije toga. Odgovornost je ključna", rekao je Ljajić.