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Saša Ilić dobija novo pojačanje: Kapiten Santa Klare stiže u Partizan

Saša Ilić dobija novo pojačanje: Kapiten Santa Klare stiže u Partizan

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Partizan je pronašao novog igrača - Sidni Lima stiže u Humsku

Sidni Lima dolazi u Partizan Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

U Partizanu se stvari odvijaju veoma brzo, nekoliko igrača je već napustilo klub, pa se u Humskoj spremaju za nova imena. Među prvima se spominje Sidni Lima (29, 185 cm), kapiten portugalske Santa Klare, piše Mocart sport.

Brazilac koji je u Santa Klari od 2023. i za taj tim je odigrao više od 100 utakmica. Prema tome, Partizan je poslije sedmica i sedmica traženja napokon uspio da pronađe rješenje i plan je da u četvrtak dođe u Humsku i da poslije ljekarskih pregleda i zvanično postane dio tima Saše Ilića.

Partizan je na najbolji mogući način profitirao iz ove saradnje, pošto Lima dolazi u Beograd na pozajmicu, a crno-beli neće plaćati ništa dodatno, osim njegove plate. Parni valjak će narednog leta imati priliku da otkupi ugovor, u slučaju da bude zadovoljan, i to po ceni od 500.000 evra.

Ko je Sidni Lima?

Lima je karijeru započeo u Ituanu, a onda je nosio dresove Paribua i Rondonijensea, karijera ovog Brazilca krenula je u boljem smjeru od dolaska u Portugal. Postao je igrač Felgeireča, a poslije toga je nosio dres Feirensea i na kraju Santa Klare. Uspio je da ovim klubom izbori povratak u Primeru.

Riječ je o momku koji igra u odbrani, snažan je u duelima, a na sve to ima i snažan karakter, što ga je i preporučilo crno-bijelima.

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FK Partizan

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