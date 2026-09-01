Partizan prodao Milana Roganovića: Ozbiljan novac stiže u kasu, ali odlazi najbolji bek

Milan Roganović je prodat Genku i u kasu Partizana će stići najmanje 3.500.000 evra.

Izvor: MN PRESS

Nastavlja se prodaja igrača u Partizanu. Nakon što je klub napunio kasu prodajom dvojice vezista Ognjena Ugrešića i Vanje Dragojevića sada je na pragu transfer Milana Roganovića, saznaje "Meridian sport".

Desni bek iz Crne Gore će preći u redove belgijskog velikana za 3.500.000 evra koje će biti uplaćene u tri rate. Takođe su dogovoreni i bonusi kroz koje klub može da inkasira još 500.000 evra. Takođe će Partizanu pripasti i 10 odsto od narednog transfera Roganovića.

Partizan je iz Podgorice i odigrao je jednu sezonu za Zetu, zatim je odigrao jednu sezonu za omladince Partizana i sada je u Partizanu odigrao 56 mečeva. Za "A" selekciju Crne Gore odigrao je sedam mečeva, a prije toga je igrao za sve mlađe selekcije ove zemlje.

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