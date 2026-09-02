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Vojvodina u danu zaradila milione: Dva velika transfera odjeknula "Karađorđem"

Vojvodina u danu zaradila milione: Dva velika transfera odjeknula "Karađorđem"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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FK Vojvodina se u danu rastao sa Draganom Kokanovićem i Milutinom Vidosavljevićem "Crnim".

Vojvodina prodala dvojicu igrača u jednom danu Izvor: MN PRESS

FK Vojvodina prodao je u danu dvojicu igrača - Dragana Kokanovića u Volfsburg za 500.000 evra sada, a još dva miliona evra na kraju sezone, pa je onda prodala i Milutina Vidosavljevića, ofanzivnog vezistu koji odlazi u Akron, kod Srđana Blagojevića.

Kokanović će Vojvodini donijeti zaradu od dva miliona evra, objavio je "Telegraf", a Vidosavljevićev odlazak u Rusiju donijeće Novosađanima zaradu od 1,8 miliona evra, saznao je "Mozzart sport".

Vojvodina bi mogla da nastavi da prodaje u ovom prelaznom roku, jer je u toku uzbudljiv finiš. Ove sezone "Karađorđe" su bez obeštećenja, kao slobodni igrači napustili Vukan Savićević (Tajland), Uroš Nikolić (Čukarički), Džon Meri (Lučani)...

Vojvodina i uložila značajan novac

Sa druge strane, u posljednjim danima prelaznog roka Vojvodina je dovela desnog beka iz Radnika iz Surdulice Mateju Gašića.

Prethodno je kao najveća bomba prelaznog roka došao Dejan Zukić, kapiten, plaćen Volfsbergeru čak 2,5 miliona evra koje je odmah počeo da opravdava. Stigli su za obeštećenje i Ifet Đakovac iz Akrona iz Toljatija (800.000 evra), Nardin Mulahusejnović iz jermenske Noe (700 hiljada evra) i Hamdza Redžić iz Sarajeva za 300.000 evra.

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Tagovi

FK Vojvodina fudbal transferi Superliga Srbije

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