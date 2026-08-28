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Vojvodina ubijedila Gašića da ne ide u inostranstvo: "Shvatio sam da je ovo pravi klub za mene"

Vojvodina ubijedila Gašića da ne ide u inostranstvo: "Shvatio sam da je ovo pravi klub za mene"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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FK Vojvodina je doveo beka Mateju Gašića iz Radnika, koji je odbio ponude iz inostranstva i potpisao do 2030. godine.

Mateja Gašić u Vojvodini Izvor: Mladjan Ivanovic/ MN PRESS

FK Vojvodina doveo je desnog beka Radnika iz Surdulice Mateju Gašića (23 godine, 177 cm). Bivši U-19 reprezentativac Srbije i đak Rada potpisao je ugovor do 2030. godine sa Novosađanima, zbog čijeg je poziva odbio i pozive iz inostranstva. "Sjajno se osjećam, po dolasku mi je odmah bilo jasno o kolikom velikom klubu se radi", rekao je Gašić za sajt Vojvodine.

"Bilo je interesovanja i ponuda drugih klubova, ali na kraju sam shvatio da je Vojvodina najbolji klub za mene i zaista sam presrećan što sam došao. Potpuno sam spreman i jedva čekam da zaigram u svom novom timu", dodao je.

Gašić dolazi u ekipu trenera Marka Savića kao veliko pojačanje i spreman je za velike ciljeve i ambicije vicešampiona Srbije.

"Ne osjećam pritisak, za mene je ogromna čast što u Vojvodinu dolazim u trenutku kada dovodi igrače takvog kalibra i što na taj način pokazuje da ima najveće moguće ambicije."

"Znam da trener voli da bekovi ulaze unutra"

Izvor: MN PRESS

Govorio je i o stilu trenera Savića.

"Veoma mi je bitno da znam da vizija trenera jeste u skladu i sa mojim karakteristikama. Znam da trener voli da bekovi ulaze i unutra, da igraju ofanzivno i meni lično sve to odgovara. Vjerujem da ćemo se brzo sporazumjeti i da ću na terenu pokazati koliko mogu."

Ko mu je idol?

"Onako na prvu loptu, mogu da kažem da volim da gledam Ašrafa Hakimija zbog tog ofanzivnog stila i zbog toga što je prototip jednog modernog desnog beka."

"Laki je odličan igrač"

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Svjestan je da je na toj poziciji u prethodne dvije godine Lazar Nikolić imao veliki uticaj na igru Vojvodine.

"Svaka konkurencija je zdrava i važna za napredak svakog igrača, a posebno kada je ovako jaka. Laki Nikolić je odličan igrač i to pokazuje godinama unazad i vjerujem da je i za mene i za njega zdrava konkurencija‚."

Imao je Gašić i poruku za navijače.

"Moja poruka je da ću da pružam maksimum na svakom treningu i na svakoj utakmici i da ćemo u ovoj sezoni učiniti sve da usrećimo navijače."

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