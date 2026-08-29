Talentovani Dragan Kokanović postigao spektakularan gol za Vojvodinu protiv Čukaričkog.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Čukaričkog i Vojvodine na Banovom brdu igrali su derbi 7. kola Superlige Srbije, a već u prvom dijelu meča vidjeli smo možda i najljepši gol ove sezone. Pitanje je da li će do kraja takmičenja neko uspjeti da nadmaši talentovanog ofanzivca Vojvodine Dragana Kokanovića, koji je na spektakularan način zatresao mrežu.

Novosadski tim je u tom momentu već imao prednost jer je prvi gol postigao Dejan Zukić, ali je pogodak kapitena pao u sjenku nakon što je Kokanović napravio pravo remek-djelo u Beogradu. Brzu akciju Novosađana krunisao je udarcem sa oko 30 metara, a golman Čarapić samo je uljepšao pogodak jer se bacio ka lopti i nije uspio da je dohvati. Pogledajte detalje sa Banovog brda:

Vidi opis Godinama nismo vidjeli ovakvu "bombu" u Superligi Srbije! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Asistenciju je upisao Lazar Ranđelović, koji je dodao i za prvi gol, ali je jasno da ovdje nisu bile prevelike njegove zasluge. Priznanje treba odati mladom Kokanoviću, koji je postigao prvi gol u sezoni, a 11. u seniorskom timu Vojvodine. Imaće šta da zapamti sa meča koji se igra u Beogradu talentovani fudbaler Voše. Ovako je pogodio protiv Čukaričkog:

Gol Dragana Kokanovića protiv Čukaričkog u Superligi. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Zbog situacije sa odloženim utakmicama Crvene zvezde, koja ima manje mečeva od ostalih timova u vrhu tabele, okršaj Čukaričkog i Vojvodine igran je za prvo mjesto u Superligi. Pobednik utakmice preuzima lidersku poziciju barem dok Zvezda u nedjelju uveče ne odigra meč protiv Zemuna na Ubu.

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