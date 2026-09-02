Reprezentativac Srbije raskinuo ugovor: Paunović ga odveo u Španiju, pa zvao u nacionalni tim

Bivši fudbaler Crvene zvezde Luka Ilić raskinuo je saradnju sa Ovijedom, u kojem ga je trenirao Veljko Paunović.

Izvor: MN PRESS

Prelazni rok u Španiji završen je u utorak uveče, a samo dan kasnije iz te zemlje stižu vijesti da je povremeni srpski reprezentativac slobodan u izboru novog kluba. Luka Ilić, nekadašnji igrač Crvene zvezde i Mančester sitija, sporazumno je raskinuo ugovor sa Ovijedom i u aktuelnoj sezoni neće igrati u drugom rangu španskog fudbala.

Ilić je prije dvuhe godine kao slobodan igrač stigao u Crvenu zvezdu, nakon što je sasvim dobro igrao za Trou u Francuskoj. Tokom jedne sezone u Beogradu vezni fudbaler je na 45 mečeva imao 14 golova i osam asistencija. Uslijedio je transfer u Španiju gdhe je Ilić dobio priliku da sarađuje sa Veljkom Paunovićem, ali je srpski stručnjak ubrzo dobio otkaz i postao selektor nacionalnog tima.

Luka Ilić je za Ovijedo odigrao 20 mečeva uz dva postignuta gola, a kasnije se sa Paunovićem sreo i u nacionalnom timu. Dobio je poziv za utakmice protiv Engleske i Letonije, ali je sa klupe za rezervne igrače odgledao te dvuhe utakmice. Jasno je da će Paunoviću biti pred očima i u narednom periodu, ali pruhe toga Ilić mora da pronađe tim u kojem će redovno igrati i ponovo pronaći formu.

Tokom dosadašnjeg duhela karijere Luka Ilić je nastupao za Crvenu zvezdu, pa kao fudbaler Mančester sitija išao na pozajmice Zvezdu, NAC Bredu i Tvente, dok ga je Troa u jednom trenutku pozajmica TSC-u iz Bačke Topole. Za seniorsku reprezentaciju Srbije svojevremeno je odigrao jedan meč.

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