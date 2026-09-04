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Rijera otkrio napadača Zvezde za vječiti derbi: "Hoću u napad, dajte loptu Bambi"

Rijera otkrio napadača Zvezde za vječiti derbi: "Hoću u napad, dajte loptu Bambi"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Trener Crvene zvezde navikava ekipu na igru sa novim centarforom Bambom Dijengom. Po svemu sudeći, Senegalac bi mogao da debituje u 180. vječitom derbiju protiv Partizana.

Da li će Bamba Dijeng debitovati za Crvenu zvezdu protiv Partizana Izvor: x.com/crvenazvezdafk

Crvena zvezda priprema se za 180. vječiti derbi i nazire se da bi od prvog minuta mogao da igra novi napadač Bamba Dijeng (26). Senegalac je stigao prije tačno dvije nedjelje i od tad se pripremao na treninzima za debi koji bi mogao da se dogodi u najvećoj utakmici srpskog fudbala, Zvezda - Partizan u nedjelju u 19 časova.

"Daj mi loptu. Čak i ako sam ovdje, kako ću da odavde nađem saigrača? Daleko sam, veoma. Moram da napustim prostor i ne želimo samo da držimo loptu i čuvamo posjed, radi se o tome da napredujemo unaprijed, ka Bambi", davao je instrukcije trener Albert Rijera na treningu u petak.

U tom snimku sa pomoćnog terena iza sjevera "Marakane" nazire se da bi Dijeng mogao da zaigra u nedjelju protiv "vječitog rivala" ispred Marka Arnautovića, koji je već duže vrijeme u lošoj formi i nije igrao u nedjelju protiv Zemuna.

Zvezda se rastala sa dvojicom napadača

Izvor: MN PRESS

S obzirom na to da su Džej Enem (Bolonja) i Bruno Duarte (Vasko da Gama) u prethodnim danima napustili Zvezdu, crveno-bijeli imaju dvije opcije manje za nastavak ove jeseni.

Sa druge strane, odavno nije iznenađenje da Zvezda igra u formaciji sa Aleksandrom Kataijem kao najisturenijim ofanzivcem i u toj ulozi se i on osjeća veoma komotno. I to bi mogla da bude Rijerina opcija za Partizan.

Bamba Dijeng broji dane do debija

Izvor: X/spordepormedya

Bez obzira na to da li će nastupiti protiv Partizana, Dijeng će sigurno u narednim danima odigrati prvi meč za Zvezdu. Prije svega zbog zgusnutog rasporeda crveno-bijelih, a potom i zbog ranije najave trenera Rijere da će Senegalcu biti potrebno par nedjelja da se spremi.

"Vrijeme će pokazati kada će Ristić i Dijeng da budu fizički spremni, ali nadam se da će to biti veoma brzo. Za nedjelju ili 10 dana, maksimum dvije nedjelje biće sa timom", kazao je Rijera 23. avgusta.

S obzirom na sve navedeno i na viđeno na treningu Zvezde, ne bi bilo iznenađenje da Dijengovo ime bude pročitano sa razglasa pred derbi - na spisku startne postave.

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Albert Rijera o novim pojačanjima Crvene zvezde
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

FK Crvena zvezda Bamba Dijeng fudbal Superliga Srbije vječiti derbi

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