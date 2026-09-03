Rijera rekao Zvezdi da "još nije vrijeme": Ovo je najvažnija odluka španskog stručnjaka

Trener Crvene zvedze Albert Rijera imao priliku da ne licencira pojedine fudbalere za evropske mečeve i tako im poruči da traže novi klub, ali je čelnicima Zvezde poslao poruku da još nije vrijeme.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će tokom jeseni odigrati šest mečeva u Konferencijskoj ligi, a trener Albert Rijera može da računa na veliki broj fudbalera za te mečeve. Španac je nakon dolaska u Srbiju istakao da niko nije precrtan i da će svi dobiti šansu da se dokažu, a očigledno je da ni dvije nedjelje nakon rada sa timom nije spreman da "presiječe" i precrta neke od fudbalera u svom timu.

Iako je ranije bilo najava da su Rijeri potrebna tri golmana i 22-23 igrača u polju, za Konferencijsku ligu prijavljeno je ukupno 28 fudbalera! Zvezda je iskoristila pravila UEFA i licencirala maksimalan broj svojih fudbalera, praktično bez ikakvog precrtavanja. To je signal igračima koji su ostali u klubu da se i dalje nameću za mjesto u timu - jer možda i ne napuštaju klub, iako prelazni rok traje širom svijeta.

Rijera je čelnicima Crvene zvezde očigledno rekao da "još nije vrijeme", pa su oni na adresu UEFA poslali spisak sa svim fudbalerima koji su pod ugovorom sa klubom. Mjesto među licenciranima našli su i Frenklin Tebo Učena, Mahmudu Bađo, Mohamed Abu Fani, Tomaš Hendel, Osman Bukari... Fudbaleri za koje se prethodnih dana šuškalo da bi mogli da napuste klub zbog smanjivanja igračkog kadra.

Koga je Zvezda licencirala?

Na spisku Crvene zvezde za mečeve u jesenjem dijelu evropske avanture nema Strahinje Erakovića od kojeg se klub već oprostio na društvenim mrežama. Srpski reprezentativac završio je mandat u Beogradu, gdje je bio na pozajmici iz Zenita i njegov ugovor neće biti otkupljen. Takođe, na spisku nema još jednog štopera - kao što se već zna, Rodrigao je precrtan jer nisu mogli svi da budu licencirani za evropske mečeve. Zvezda je propustila priliku da na B listu dopiše ime Adema Avdića, jer se on oporavlja od teške povrede. Fudbaleri Crvene zvezde čija su imena objavljena na sajtu UEFA:

Golmani - Mateuš, Ivan Guteša, Savo Radanović*

Odbrana - Juta Nakajama, Miloš Veljković, Mihailo Ristić, Matej Strika*, Frenklin Tebo Učena, Derik Lukasen, Stefan Gudelj*

Vezni red - Mirko Ivanić, Mahmudu Bađo, Aleksandar Katai, Osman Bukari, Mohamed Abu Fani, Je Gun Kim, Tomaš Hendel, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov*, Rade Krunić, Vladimir Lučić, Matej Gaštarov*

Napad - Marko Arnautović, Kristijan Balov, Bamba Dijeng, Dimitrije Šarić*, Muhamed Čam Saračević, Loizos Loizu

Kako funkcioniše licenciranje?

Crvena zvezda je imala pravo da prijavi 25 fudbalera na A listu i neograničen broj igrača na B listu - gdje su fudbaleri ponikli u klubu koji su rođeni nakon 1. januara 2005. godine. Na tom spisku je šestorica igrača - Radanović, Strika, Gudelj, Kostov, Gaštarov i Šarić. Oni nikako ne utiču na spisak od 25 fudbalera koji mogu da budu prijavljeni na A listu.

Vidi opis Rijera rekao Zvezdi da "još nije vrijeme": Ovo je najvažnija odluka španskog stručnjaka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 22 / 22

Taj drugi spisak, da ne kažemo glavni, Crvena zvezda nije popunila do kraja. Na njemu su četiri mjesta rezervisana za fudbalere koji su ponikli u klubu, ali su stariji od 2005. godine. Crvena zvezda je tu prijavila Gutešu, Ristića i Lučića, dok je četvrto mjesto ostalo prazno. Dalje, Zvezda je na još četiri mjesta mogla da prijavi igrače koji su ponikli u drugim srpskim klubovima. Ta mjesta popunili su Ivanić i Katai, jer su prošli školu Vojvodine - dok su preostala dva mjesta ostala prazna.

Pored pet srpskih fudbalera koji su našli mjesto na spiskovima za koje UEFA ima posebne kriterijume, Zvezda je licencirala još 17 igrača. Za njih nije bilo nikakvog ograničenja - ni u pogledu državljanstva, godina, pozicija na kojima igraju... Od Mateuša Magaljaeša do Bambe Dijenga - svi su tu.