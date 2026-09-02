Rijera hitno precrtava u Zvezdi: Ima rok do ponoći i ni sekund poslije

Licenciranje fudbalera za evropsku jesen otkriće ime prvog fudbalera kojeg je Albert Rijera precrtao u Crvenoj zvezdi, jer ne mogu svi da budu na spisku.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će tokom jeseni odigrati šest mečeva u Konferencijskoj ligi, a ostalo je jako malo vremena za licenciranje igrača u tom takmičenju. Crveno-bijeli do ponoći između srijede i četvrtka moraju da predaju spisak fudbalera na koje će trener Albert Rijera računati tokom jeseni. Problem je što Zvezda trenutno ima jednog fudbalera kojeg ne može da prijavi.

Da razjasnimo, nije stvar u broju stranaca, već u broju igrača koji su ponikli u inostranim klubovima. Zbog toga Zvezda nema mogućnost da iskoristi pravila i "popuni" svih 25 mjesta koje je UEFA dodijelila timovima, već će morati da prijavi manji broj fudbalera i samim tim "skloni" sa spiska nekog od prvotimaca.

Automatski, to bi bio signal pomenutom fudbaleru da je on dio "seče" koju Albert Rijera sprovodi na stadionu "Rajko Mitić". Gotovo je očigledno da će Zvezda u narednim danima smanjivati igrački kadar, a prvi otpisani igrač biće fudbaler koji ne bude licenciran za evropske mečeve protiv Lugana, Kopenhagena, Inter Eskaldesa, Genta, Iberije i Trabzona.

Koga Zvezda može da prijavi?

Prije svega, da razjasnimo situaciju oko A i B liste na koju se igrači prijavljuju za takmičenja pod okriljem UEFA. Na B listi može da se nađe neograničen broj igrača, ali oni moraju da budu rođeni nakon 1. januara 2005. godine. Postoje tu i određeni detalji o vremenu provedenom u klubu, pa Crvena zvezda u toj kategoriji može da računa samo na srpske fudbalere - a ne na, primjera radi, Kim Je Guna koji je nedavno stigao iz Južne Koreje.

Zvezda će na B listi ostaviti golmana Savu Radanovića, defanzivce Stefana Gudelja, Adema Avdića i Mateja Striku, vezne igrače Mateja Gaštarova i Vasilija Kostova, kao i ofanzivca Dimitrija Šarića. Mjesta može da bude i za ostale omladince, ako se neko od njih dopadne Albertu Rijeri i zbog toga ga klub priključi treninzima seniorskog tima.

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Na A listi situacija je potpuno drugačija. Tamo može da se licencira maksimalno 25 fudbalera, od čega osmorica moraju da budu igrači ponikli u zemlji iz koje je klub koji ih licencira. Od njih osmorice, najviše četvorica mogu da budu "strani", odnosno da su ponikli u nekom drugom srpskom klubu. Ovdje su pravila jednostavna - ako klub nema četiri "svoja" igrača, ta mjesta ostaju upražnjena!

Crvena zvezda će kao igrače koji su ponikli u njenim redovima prijaviti Ivana Gutešu, Mihaila Ristića i Vladimira Lučića, dok će kao dvojicu fudbalera poniklih u srpskim klubovima prijaviti Mirka Ivanića i Aleksandra Kataija. Preostala tri mjesta ostaće prazna - što znači da Crvena zvezda neće moći da ima maksimum od 25 licenciranih fudbalera.

Ko će biti precrtan?

Kada se odbije pomenutih osam mjesta, ostaje 17 pozicija na koje Crvena zvezda može da licencira koga god želi. Problem je samo što Zvezda u ovom trenutku ima 18 fudbalera koji su pogodni za tu listu, a ne mogu da budu prebačeni na neku od onih koje smo već pomenuli. Recimo, srpsko porijeklo Miloša Veljkovića, Radeta Krunića ili Marka Arnautovića u ovom slučaju ne znači ništa - jer su njih trojica omladinski staž odrađivali u inostranstvu, a ne u srpskim klubovima.

To znači da će neko od pomenutih fudbalera morati da bude precrtan, čak i da Crvena zvezda ne radi ništa do kraja prelaznog roka, odnosno termina za licenciranje. Nije tajna da bi Zvezda željela da obavi još neki posao prije ponoći između srijede i četvrtka, ali je pitanje kako bi se to odrazilo na licenciranje.

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Recimo, povratak Ognjena Mimovića ne bi uticao na ovaj spisak jer bi on bio prijavljen kao igrač koji je ponikao u Crvenoj zvezdi. Sa druge strane, dolazak nekog drugog fudbalera na mjesto desnog beka, lijevog krila ili napadača, stvorio bi još veći problem jer bi onda Albert Rijera morao da "skloni" sa spiska veći broj igrača koji su trenutno u klubu - samim tim bi mu pokazao da je vrijeme za promjenu sredine.

Za mjesto na spisku licenciranih fudbalera za Konferencijsku ligu konkurišu golman Mateuš, defanzivci Lukasen, Tebo Učena, Rodrigao, Nakajama i Veljković, vezni fudbaleri Krunić, Bađo, Hendel, Elšnik, Abu Fani, Čam Saračević, Kim i ofanzivni Bukari, Loizu, Balov, Arnautović i Dijeng.

Koliko će Crvena zvezda imati licenciranih igrača?

Pretpostavka je da će španski stručnjak Albert Rijera prijaviti za ligašku fazu takmičenja maksimalan broj od 17 igrača za koje ne važe nikakva ograničenja, a da će zatim spisku biti dodata petorica srpskih fudbalera koji su ponikli u srpskim klubovima. Tada ćemo doći do brojke od 22, ali tu nije kraj.

Važnu ulogu u timu sigurno će imati Kostov koji će ostati prijavljen na B listi, gdje će mu društvo praviti momci sa kojima je dijelo svlačionicu i u mlađim kategorijama. Kada se sve sabere, čini se da u Zvezdi ne treba da se pale alarmi zbog situacije u kojoj se nalaze - opcija će biti sasvim dovoljno - jedino što će neko od fudbalera koji su trenutno u klubu morati da "otpadne" sa spiska.

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