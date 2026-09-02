Da bi bili licencirani za takmičenje u Konferencijskoj ligi, novi fudbaleri Crvene zvezde moraju da budu prijavljeni prije ponoći između 2. i 3. septembra.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde će tokom jeseni prvi put igrsti u Konferencijskoj ligi, a kao i svi ostali klubovi u tom takmičenju moraju 2. septembra da dostave spisak igrača. Rok za licenciranje ističe u ponoć, a to znači da bi crveno-bijeli već u sredu popodne mogli da završe prelazni rok - iako on u Srbiji traje još nekoliko dana.

Zvezda je ovog ljeta već dovela veliki broj fudbalera, ali je nakon razočaravajućeg nastupa u kvalifikacijama za Ligu šampiona ostala bez trenera i to je sve promijenilo. Odlazak Dejana Stankovića i dolazak Alberta Rijere donio je promjenu sistema i drugačija kadrovska rešenja na terenu, pa su novom treneru potrebni igrači koji mogu da ispune njegove taktičke zamisli. Naravno, bilo je i odlazaka, posebnu u posljednjim danima i to će Zvezda pokušati da nadomesti.

Vidi opis Crvena zvezda mora prije ponoći da dovede pojačanja: Albert Rijera ima tri želje prije "sječe" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 22 / 22

Čelnici Crvene zvezde zato moraju naporno da rade, kako bi prije ponoći obezbijedili potpise fudbalera koji bi Rijeri bili pojačanja za Konferencijsku ligu, odnosno šest mečeva ligaške faze koji se igraju od sredine oktobra do sredine decembra. Crvena zvezda u ovom trenutku nema desnog beka jer su prodati Seol Jung Vu i Nikola Stanković, na lijevom krilu su samo Kristijan Balov i Vladimir Lučić jer Mirko Ivanić sve češće igra u sredini, dok su od napadača ostali samo Marko Arnautović i Bamba Dijeng, nakon prodaja Bruna Duartea i Džeja Enema.

Upravo na te tri pozicije trebalo bi tražiti nova pojačanja Crvene zvezde. Ako bude dolazaka do kraja dana, to će gotovo sigurno biti igrači koji pokrivaju mjesto desnog beka, levog krila i centralnog napadača. Ne treba smetnuti sa uma ni to da španski stručnjak obožava fudbalere koji igraju na više mjesta u timu, pa je moguć dolazak i nekog fudbalera kojem te pozicije nisu primarne.

Kakav je igrački kadar Crvene zvezde trenutno?

Trener Albert Rijera je tokom svog prvog obraćanja rekao da mu je potrebno da pored trojice golmana ima i 22 igrača koji će biti različitih karakteristika i od kojih bi kroz rad na treninzima mogao da izvuče maksimum. Kasnije je Rijera rekao da je i 23 optimalan broj, a Zvezda u ovom trenutku ima 27 fudbalera - ako ne računamo trojicu golmana.

Golmani: Mateuš Magaljaeš, Ivan Guteša, Savo Radanović

Odbrana: Derik Lukasen, Frenklin Tebo Učena, Ridrugao, Juta Nakajama, Miloš Veljković, Stefan Gudelj, Mihailo Ristić, Matej Strika, Adem Avdić

Vezni red: Rade Krunić, Mahmudu Bađo, Tomaš Hendel, Timi Maks Elšnik, Mohamed Abu Fani, Matej Gaštarov, Vasilije Kostov, Mohamed Čam Saračević, Mirko Ivanić, Aleksandar Katai, Kim Je Gun

Napad: Osman Bukari, Loizos Loizu, Dimitrije Šarić, Vladimir Lučić, Kristijan Balov, Marko Arnautović, Bamba Dijeng

Vidi opis Crvena zvezda mora prije ponoći da dovede pojačanja: Albert Rijera ima tri želje prije "sječe" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Sakis Savvides/© MN press, all rights reserved Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Dušan Milenković / ATA images Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Mladjan Ivanovic/ MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Aleksandar Djorovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 18 18 / 18 AD

Od pomenutih igrača, trener Albert Rijera u ovom trenutku ne može da računa samo na povrijeđenog Adema Avdića pred kojim je duga pauza zbog povrede koju je zaradio tokom reprezentativnih obaveza na kraju prethodne sezone. Kako je Španac više puta isticao, svi ostali imaju podjednake šanse da se nametnu za mjesto u timu - prije nego što donese odluku o smanjenju igračkog kadra.

Ko bi mogao da ode iz Zvezde?

Čim je španski stručnjak stigao u Beograd, počelo je licitiranje o odlascima iz kluba. Rijera je prije samo nekoliko dana istakao da mu treba još vremena prije nego što "presječe" ko napušta klub ovog ljeta, ali je problem što se u mnogim ligama prelazni rok završio - ili će se završiti dok Zvezdin trener ne donese odluku.

Vidi opis Crvena zvezda mora prije ponoći da dovede pojačanja: Albert Rijera ima tri želje prije "sječe" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 18 18 / 18 AD

Španac je tom poslu pristupio vrlo sistematično. Prvo je vratio "iz kaveza" sve fudbalere koje je Dejan Stanković otpisao na kraju pripremnog perioda, a onda i na nevjerovatan način rasporedio minutažu tokom prva dva meča. U pobjedama nad Viktorijom iz Plzenja i Čukarićkim koristio je čak 25 različitih igrača, kasnije su na taj spisak dopisani Ristić i Kim, a samo još Nakajama i Dijeng čekaju da upišu minute.

Rijeri je potrebno još malo vremena da vidi šta sve ima u igračkom kadru, odnosno gdje su mu potrebna nova lica. U zavisnosti od toga kakve poslove crveno-bijeli završe u samom finišu prelaznog roka, biće jasnije ko bi mogao da dobije dozvolu da napusti klub. Čini se za sada da Zvezda ima previše igrača na poziciji štopera i na poziciji centralnog veznog jer čak 12 fudbalera igraju na tim mjestima.