Strahinji Erakoviću je istekla pozajmica u Zvezdi i nije poznato šta dalje za srpskog štopera.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Srpski fudbaler Strahinja Eraković zvanično je napustio Crvenu zvezdu gdje se vratio prošle zime. Njemu je istekla pozajmica na Marakani, pa će ponovo put Zenita. Da li će to biti konačna destinacija, pitanje je, pošto trener Sergej Semak, po svemu sudeći, ne računa na njega.

Srpski šampion se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio da nastavka saradnje neće biti. U kratkom saopštenju su se oprostili od igrača koji je ponikao u crveno-bijelom dresu.

"Fudbalski klub Crvena zvezda obavještava javnost da Strahinja Eraković više nije igrač našeg tima. Defanzivac je prošao kompletnu Omladinsku školu našeg kluba, a za prvi tim Crvene zvezde je debitovao u avgustu 2020. godine i odigrao je ukupno 168 utakmica. Čupo, hvala na svemu i srećno!", stoji u objavi Crvene zvezde.

Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da Strahinja Eraković više nije igrač našeg tima. Defanzivac je prošao kompletnu Omladinsku školu našeg kluba, a za prvi tim Crvene zvezde je debitovao u avgustu 2020. godine i odigrao je ukupno 168 utakmica. Čupo, hvala na svemu i…pic.twitter.com/T4VvmZeUy2 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)September 3, 2026

On je samo jedan u nizu fudbalera koji su napustili Zvezdu ovog ljeta, pošto su dresove novih timova zadužili Džej Enem, Nair Tiknizjan, Jung Vu Seol, dok će njihovim putem krenuti i Rodrigao.

Gdje će Eraković?

Vidi opis Rijera prvo precrtao Zvezdino dijete: Eraković zvanično napustio Marakanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Dragan Tesic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Tomislav Djurovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Albert Rijera je odmah otpisao Strahinju Erakovića po dolasku na Marakanu, a cijena za njegov otkup je srpskom šampionu bila prevelika. Morali su crveno-bijeli da plate tri i po miliona evra Rusima za nekadašnjeg igrača i odustali su, pošto defanzivac nije opravdao očekivanja na Marakani.

Problem za Erakovića je što ga ni u Zenitu ne žele, iako tamo ima još godinu dana ugovora. Problem je njegova visoka plata od milion i po evra godišnje, pa je sve izvjesnije da će to biti neki od klubova sa Bliskog istoka. Katar se spominje kao jedna od potencijalnih destinacija, ali nema informacija o tome koji klubovi su u opticaju.