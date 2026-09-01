Strahinja Eraković otišao iz Zvezde, otpisan u Zenitu: Jedini spas mu je Katar

Strahinja Eraković je na korak od odlaska u Katar pošto je poslije povratka iz Crvene zvezde sada otpisan i u Zenitu.

Izvor: MN PRESS

Strahinja Eraković definitivno neće ostati u Crvenoj zvezdi. U ponoć ističe rok crveno-bijelima da ga za 3.500.000 evra otkupe od Zenita, a ni trener tima iz Sankt Peterburga Sergej Semak ne računa na njega. Štoper reprezentacije Srbije se tako našao u velikom problemu.

Prelazni rok u Risji traje još 10 dana, ali teško da će neki ruski klub htjeti da preuzme platu od 1.500.000 evra godišnje, ali zato "Sports dejli" tvrdi da će Eraković nastaviti karijeru u Kataru. Navodno su neki klubovi iz tamošnjeg prvenstva zainteresovani za njega.

Eraković ima ugovor sa Zenitom još godinu dana, a prije dolaska u Rusiju igrao je za Grafičar i Crvenu zvezdu. Za selekciju Srbije je do sada odigrao 22 meča i dao je gol na prijateljskoj utakmici sa Jordanom.

Sa samo 25 godina našaos e Eraković na prerkretnici. Nakon dobrog starta u Crvenoj zvezdi i dve sezone u kojima je bio prvi izbor odigrao je dvije odlične godine u Rusiji, ali je onda ispao iz planova trenera i proslijeđen je na pozajmicu nazad u Beograd, Nakon pola godine djelovalo je da će ostati, ali je na startu ove sezone usljed loših igara u Evropi Zvezda odustala od otkupa ugovora.