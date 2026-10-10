Nakon teškog prvog dijela meča u Kragujevcu, Crvena zvezda je u drugom poluvremenu odigrala po ukusu svog trenera i pobijedila. Albert Rijera objašnjava ključne promjene koje su dovele do trijumfa.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda pobijedila je Radnički 1923 u Kragujevcu 3:0 (0:0), odigravši veoma efikasno drugi dio meča. Trpjeli su crveno-bijeli mnogo u prvom dijelu meča, a onda su se presabrali u pauzi i odnijeli tri boda za Beograd golovima Bambe Dijenga u 48. minutu, Stefana Gudelja u 58. i Marka Arnautovića u 88. minutu, na Gudeljevu asistenciju.

"Očekivao sam da ćete me pitati šta sam uradio u poluvremenu. Ponavljam im cijele nedjelje koliko je važno pobijediti poslije povratka iz reprezentacije", rekao je poslije utakmice trener Zvezde Albert Rijera za TV Arena sport.

"Drugačiji su treneri, drugačiji su zahtjevi u nacionalnim timovima i nekad morate da im neke stvari ubacite u glavu. Trudimo se nekad da komplikujemo fudbal, koji je jednostavna igra. U prvom dijelu nismo rješavali situacije 'jedan na jedan', a u drugom poluvremenu nije stvar u našem riziku, u fudbalu je to potrebno, ali je važno igrati direktno. O tome smo pričali u poluvremenu i to je dalo rezultat", kazao je on.

Šta sada čeka Zvezdu?

Vidi opis Rijera: "Šta sam im uradio u pauzi? Ponovio što pričam cijele nedjelje" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Zvezda je ovim trijumfom učvrstila svoju lidersku poziciju na tabeli u odnosu na Vojvodinu koja je druga sa devet bodova manje i odigranom utakmicom manje. Takođe, crveno-bijelima je meč na praznom stadionu "Čika Dača" poslužio i kao priprema za četvrtak i gostovanje Luganu u 1. kolu Konferencijske lige.



