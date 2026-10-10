Rijera: "Šta sam im uradio u pauzi? Ponovio što pričam cijele nedjelje"

Nakon teškog prvog dijela meča u Kragujevcu, Crvena zvezda je u drugom poluvremenu odigrala po ukusu svog trenera i pobijedila. Albert Rijera objašnjava ključne promjene koje su dovele do trijumfa.
Crvena zvezda pobijedila je Radnički 1923 u Kragujevcu 3:0 (0:0), odigravši veoma efikasno drugi dio meča. Trpjeli su crveno-bijeli mnogo u prvom dijelu meča, a onda su se presabrali u pauzi i odnijeli tri boda za Beograd golovima Bambe Dijenga u 48. minutu, Stefana Gudelja u 58. i Marka Arnautovića u 88. minutu, na Gudeljevu asistenciju.
"Očekivao sam da ćete me pitati šta sam uradio u poluvremenu. Ponavljam im cijele nedjelje koliko je važno pobijediti poslije povratka iz reprezentacije", rekao je poslije utakmice trener Zvezde Albert Rijera za TV Arena sport.
"Drugačiji su treneri, drugačiji su zahtjevi u nacionalnim timovima i nekad morate da im neke stvari ubacite u glavu. Trudimo se nekad da komplikujemo fudbal, koji je jednostavna igra. U prvom dijelu nismo rješavali situacije 'jedan na jedan', a u drugom poluvremenu nije stvar u našem riziku, u fudbalu je to potrebno, ali je važno igrati direktno. O tome smo pričali u poluvremenu i to je dalo rezultat", kazao je on.
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Zvezda je ovim trijumfom učvrstila svoju lidersku poziciju na tabeli u odnosu na Vojvodinu koja je druga sa devet bodova manje i odigranom utakmicom manje. Takođe, crveno-bijelima je meč na praznom stadionu "Čika Dača" poslužio i kao priprema za četvrtak i gostovanje Luganu u 1. kolu Konferencijske lige.
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