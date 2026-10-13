Nikola Drinčić se vratio na Čair: "Po cijeli dan ćemo pokušavati, da i igrači shvate da je teško"

Nikola Drinčić se vratio u Radnički Niš kao novi trener, sa ambicijom da spasi ekipu od ispadanja iz lige.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Radnički iz Niša dočekao je novog-starog trenera Nikolu Drinčića (42). Na Čair se tako vratio nekadašnji igrački lider ekipe iz istorijske sezone 2018/19, a potom i trener iz takmičarske sezone 2024/25.

"Što se tiče ambijenta, dobro mi je poznat. Već sam počeo da radim, nemamo puno vremena, imamo dva treninga i spremamo se za sljedeću utakmicu. Da ne sudimo o dosadašnjem, svaki trener ima svoju filozofiju i uvijek sam za to da vidim da li će mi ti igrači 'leći', jer je jedno kada radiš sa njima na terenu i vidiš ih, a sasvim je drugo kad ih pratiš na TV-u. Nekome će odgovarati zahtjevi u igri, nekome neće i to je to", kazao je Drinčić na konferenciji za novinare.

Drinčić je naslijedio smijenjenog Marka Neđića i preuzeo ekipu poslije ubjedljivog poraza od Vojvodine na Čairu (1:4). Radnički je trenutno na pretposljednjem, 13. mjestu tabele, sa samo osam osvojenih bodova.

"Danas smo probali da napravimo nešto na prvom treningu, što se tiče taktičkog dijela. Mislim da igrači to dobro shvataju i kapiraju. Jedno je trening, a drugo je utakmica. Odmah ćemo to probati da radimo protiv Surdulice, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati."

"Kod mene nije kliknulo, vjerujem da je i sada to slučaj"

Izvor: MN PRESS

Nekad legendarni vezista rekao je da je mnogo toga isto kao i u njegovom prethodnom boravku u klubu.

"Moje ambicije su uvijek velike. U odnosu na moj prethodni boravak nije se mnogo toga mijenjalo, s tim što ovog puta nisam ja selektirao tim i moraćemo da se prilagođavamo, da pravimo igru po igračima. Imamo sedam utakmica i da probamo da izvučemo maksimalni broj bodova, koji će nam pomoći da poslije zime uhvatimo priključak. Generalno, borimo se za opstanak, u lošoj smo situaciji i svaki bod za nas je dobar."

Podsjetio je Drinčić da je svojevremeno otišao jer nešto nije "štimalo" u svlačionici, a vjeruje da je i sada takva situacija i da je potrebno mnogo rada sa ekipom - i na terenu i van njega.

"Kada sam prvi put bio ovdje podnio sam ostavku poslije osam-devet mjeseci i jedini razlog bili su energija i karakter, jer se vidjelo da nešto jednostavno nije štimalo. Govorim o svom slučaju. Mislim da se desilo i u ovoj situaciji isto. Evo jutros smo imali trening, pokušavam i tu smo cijeli dan. Pričam sa njima, da probamo da izvučemo maksimum iz svih ovih utakmica. Trebalo bi da gledamo od utakmice do utakmice."

"Da vršimo presing, da imamo posjed, šanse..."

Kakav Radnički Niš bi trebalo očekivati pod Drinčićem?

"Kao i u mom prvom mandatu, Radnički koji igra visoki presing, koji ima posjed i koji ima dosta šansi za gol. Želimo da dolazimo u te situacije i da popravimo realizaciju. Ima tu dosta i do 'glave' i igrači moraju isto da shvate da je teška situacija, a ne samo da se to propušta."

Radnički Niš će prvi meč pod novim trenerom igrati protiv Radnika u Surdulici u petak od 17 časova.