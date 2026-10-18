Lalatović se porazom vratio u Superligu: Presudili mu crveni karton i dvojica stranaca

Nenad Lalatović se vratio na klupu Novog Pazara, ali tim je izgubio od IMT-a rezultatom 2:1 u Superligi.

Izvor: MN PRESS

Nenad Lalatović se vratio na klupu Novog Pazara, ali nije uspeo da pomogne tom timu na prvom meču u drugom mandatu. Pred svojom publikom, Novi Pazar je izgubio (2:1) od IMT-a, a meč je obilježio i crveni karton u ranoj fazi utakmice.

Senegalski fudbaler Papa Gadio (24) dobio je direktan crveni karton u 27. minutu meča, a o tom detalju mnogo će se pričati u narednim danima. Novi Pazar je za više od sat vremena sa igračem manje pokazao dobru igru, ali nije mogao da pobijede ni uz prvi postignut gol na ovoj utakmici.

Domaćin je poveo kada je Fejsal Mulić spektakularno pronašao Kehejma Diksona na drugoj stativi, a on je uspio da stomakom savlada Ognjena Čančarevića. Bio je to treći minut drugog dijela igre i činilo se da bi Novi Pazar mogao da odoli gostima.

Ipak, radost nije dugo trajala. Već u 60 minutu je Šarli Keita postigao gol za izjednačenje, a zatim je Fransoa Kamano u 67. minutu postavio konačan rezultat utakmice igrane u okviru 12. kola Superlige.

Do kraja meča vidjeli smo gužvu koju je izazvao Adem Ljajić, a zbog koje je kasnije crveni karton dobio jedan od Lalatovićevih pomoćnika na klupi. Istom prilikom su žute kartone dobili kapiten novog Pazara na jednoj i štoper Sisako na drugoj strani.

Ovo je bio četvrti uzastopni meč bez pobjede za Novi Pazar, koji bi sada mogao da padne i ispod 10. mjesta na tabeli u elitnom rangu srpskog fudbala. Sa druge strane, IMT je upisao novu pobjedu, opravdao ulogu najvećeg iznenađenja u Superligi i učvrstio se na trećem mjestu uz četiri boda i dva meča više od Železničara iz Pančeva. Pogledajte tabelu:



