Novi Pazar vraća Nenada Lalatovića

Nenad Lalatović vratio se u Novi Pazar

Izvor: MN PRESS

Srpski trener Nenad Lalatović je ponovo trener Novog Pazara. Kako piše Meridian sport iskusni šef struke se vraća na mjesto gdje je proške sezone sjedeo na klupi.

Nakon što se tim kraj Jošanice rastao sa Strahinjom Pandurovićem, jedan od logičnog slijeda događaja bio je i povratak Lalatovića sa kojim je tim izgledao iole konkurentno u srpskom takmičenju. Lalatović bi trebalo da zvanično bude predstavljen u četvrtak od 13 časova.

Nenad Lalatović odlično poznaje Novi Pazar, pošto je već imao priliku da vodi ovaj tim u Superligi. Na čelu plavo-bijelih bio je u 16 mečeva i zabilježio je pet pobjeda, četiri remija i sedam poraza. Po dolasku u Novi Pazar uspio je da "trgne" tim, pa se očekuje da će isti efekat imati i u novom mandatu.

Novi Pazar se trenutno nalazi na osmom mjestu Superlige i poslije 11 mečeva ima tri pobjede, četiri remija i isto toliko poraza.

Prethodnih dana otpušten niz trenera

Tokom vikenda otkaze su dobili Marko Jakšić (43) u Čukaričkom i Marko Neđić (36) u Radničkom iz Niša, a sada je klupu napustio i takođe mladi Strahinja Pandurović (36). Prije njih smijenjeni su ili su sami otišli Miroslav Tanjga iz Vojvodine, Dejan Stanković iz Crvene zvezde, Jovan Damjanović iz OFK Beograda i Milan Kuljić iz Zemuna.

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(MONDO)