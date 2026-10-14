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Iz dana u dan pljušte otkazi u srpskom fudbalu: Novi Pazar smijenio Pandurovića, vraća se Lalatović?

Iz dana u dan pljušte otkazi u srpskom fudbalu: Novi Pazar smijenio Pandurovića, vraća se Lalatović?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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FK Novi Pazar smenio je trenera Strahinju Pandurovića, a spekuliše se o povratku Nenada Lalatovića na klupu.

Strahinja Pandurović Izvor: MN PRESS

FK Novi Pazar smijenio je Strahinju Pandurovića, objavio je "Mozzart sport". Poslije poraza od Partizana u uzbudljivom meču u Humskoj, mladi trener je završio svoj mandat na Gradskom stadionu u Pazaru, na kojem je bio šef stručnog štaba od 30. maja.

Pandurović, sin legendarnog golmana Partizana Gorana Pandurovića, vodio je Pazarce poslije odlaska Nenada Lalatovića i sa njima ostvario tri pobjede, četiri remija i doživio četiri poraza. Ostavio je Pandurović ekipu na osmom mjestu tabele, sa 13 osvojenih bodova u 11 odigranih mečeva.

"Posljednji sastanak Pandurovića i čelnika kluba protekao je u mirnom tonu - dogovoren je sporazumni raskid. Do imenovanja novog glavnokomandujućeg treninge će voditi dosadašnji članovi trenerskog tima 'plavih' - pomoćnik Aleksandar Sekulić i stručnjak za rad sa golmanima Radosav Ćirica", javio je isti izvor.

Ko će biti novi trener? Prvi nagovještaji govore da bi to mogli da budu Pandurovićev prethodnik Nenad Lalatović ili Tomislav Sivić, stručnjak za stabilizaciju timova koji usred sezone ostanu bez timova u Superligi.

Prethodnih dana otpušten niz trenera

Tokom vikenda otkaze su dobili Marko Jakšić (43) u Čukaričkom i Marko Neđić (36) u Radničkom iz Niša, a sada je klupu napustio i takođe mladi Strahinja Pandurović (36). Prije njih smijenjeni su ili su sami otišli Miroslav Tanjga iz Vojvodine, Dejan Stanković iz Crvene zvezde, Jovan Damjanović iz OFK Beograda i Milan Kuljić iz Zemuna.

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Tagovi

FK Novi Pazar Nenad Lalatović Superliga Srbije

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