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Povratak koji su čekali u Novom Pazaru: Ljajić ponovo na terenu, stigla i pobjeda

Povratak koji su čekali u Novom Pazaru: Ljajić ponovo na terenu, stigla i pobjeda

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novi Pazar je na domaćem terenu pobijedio Železničar iz Pančeva, a susret je obilježio povratak Adema Ljajića u bivši tim.

Adem Ljajić ponovo zaigrao za Novi Pazar Izvor: MN PRESS

Adem Ljajić ponovo je obukao dres Novog Pazara, a njegov povratak u takmičarski ritam upotpunila je pobjeda Pazaraca. Domaći tim je u osmom kolu Superlige savladao Železničar iz Pančeva sa 2:0 i stigao do 11. boda u sezoni i četvrtog mjesta na tabeli.

Iskusni vezista nije bio starter, ali je na terenu proveo više od 50 minuta. U igru je ušao u 38. minutu umjesto Daude Džonsona, a do posljednjeg sudijskog zvižduka ostao je u sastavu domaćina. U završnici je zaradio i javnu opomenu.

Prvi gol na utakmici viđen je tek početkom drugog poluvremena. Novi Pazar je u 53. minutu uspio da pronađe put do mreže, a akciju je započeo Kaheim Dikson asistencijom za Papu Amadija Gadioa, koji je pogodio za 1:0. Dikson se u strijelce upisao i u samom finišu. Skima Togbe mu je u 86. minutu uzvratio asistenciju, pa je Dikson svojim golom stavio tačku na meč i postavio konačnih 2:0 i tako postao igrač utakmice.

S druge strane, Železničar je imao priliku da povede neposredno nakon Ljajićevog ulaska. Nemanja Vidojević je u 40. minutu zatresao mrežu, ali je njegov pogodak poništen zbog ofsajda, pa su Pančevci na poluvrijeme otišli bez prednosti.

Za Ljajića je ovo bio prvi nastup nakon što se drugi put vratio u Novi Pazar. Povratak je tako obilježio pobjedom, dok je njegov tim zahvaljujući trijumfu privremeno skočio na četvrto mjesto. Železničar je ostao na osam bodova, uz šest odigranih utakmica.

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Tagovi

Adem Ljajić fudbal FK Novi Pazar Superliga Srbije

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