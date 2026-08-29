logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ljajić neće više da igra za džabe: Postavio jasne uslove Novom Pazaru

Ljajić neće više da igra za džabe: Postavio jasne uslove Novom Pazaru

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Iskusni vezista pregovara sa Novim Pazarom o povratku, ali još uvijek ništa nije gotovo.

Adem Ljajić pregovara sa Novim Pazarom Izvor: MN PRESS

Iskusni srpski fudbaler Adem Ljajić nalazi se na prekretnici karijere. Njegova epizoda u Sarajevu je završena, ali još uvijek nije uspio da se dogovori sa Novim Pazarom o uslovima pod kojima bi se vratio u rodni grad. Kako trenutno stvari stoje?

Kako prenosi lokalni portal "Tri K", Ljajić je upravi iznio svoje uslove i još uvijek nije došlo do konačnog dogovora. Dalje se navodi da je Ljajić oprostio klubu dvije plate, a ako se vratimo još unazad - Adem je praktično igrao besplatno kada se vratio u srpski fudbal 2023. godine.

Ne samo da nije tražio novčanu naknadu u prvoj sezoni, već je pored toga iz sopstvenih sredstava davao premije saigračima, a pojedine utakmice lično je premirao.

Ljajić je sada jasno postavio svoje uslove FK Novi Pazar i njegov eventualni povratak zavisiće od toga da li dvije strane mogu da pronađu zajednički jezik. Naravno, u obzir se uzimaju sve okolnosti i potraživanja ostalih igrača, ali nema sumnje da bi povratak nekadašnjeg veziste Rome, Torina, Bešiktaša i Partizana bio veliki korak za Novi Pazar.

Njegovo iskustvo i autoritet u svlačionici su dragocjeni, što je pokazao u sezoni 2024/25 kada je izboren plasman u Evropu.

Sve u svemu, ovo ne znači da su pregovori propali, već da se trenutno situacija "lomi" oko ličnih uslova. Ovog momenta nema govora o interesovanju drugih klubova. Iako se Ljajić iz roka u rok dovodio u vezu sa Partizanom, to ovog puta nije slučaj...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Adem Ljajić FK Novi Pazar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC