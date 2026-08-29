Ljajić neće više da igra za džabe: Postavio jasne uslove Novom Pazaru

Iskusni vezista pregovara sa Novim Pazarom o povratku, ali još uvijek ništa nije gotovo.

Izvor: MN PRESS

Iskusni srpski fudbaler Adem Ljajić nalazi se na prekretnici karijere. Njegova epizoda u Sarajevu je završena, ali još uvijek nije uspio da se dogovori sa Novim Pazarom o uslovima pod kojima bi se vratio u rodni grad. Kako trenutno stvari stoje?

Kako prenosi lokalni portal "Tri K", Ljajić je upravi iznio svoje uslove i još uvijek nije došlo do konačnog dogovora. Dalje se navodi da je Ljajić oprostio klubu dvije plate, a ako se vratimo još unazad - Adem je praktično igrao besplatno kada se vratio u srpski fudbal 2023. godine.

Ne samo da nije tražio novčanu naknadu u prvoj sezoni, već je pored toga iz sopstvenih sredstava davao premije saigračima, a pojedine utakmice lično je premirao.

Ljajić je sada jasno postavio svoje uslove FK Novi Pazar i njegov eventualni povratak zavisiće od toga da li dvije strane mogu da pronađu zajednički jezik. Naravno, u obzir se uzimaju sve okolnosti i potraživanja ostalih igrača, ali nema sumnje da bi povratak nekadašnjeg veziste Rome, Torina, Bešiktaša i Partizana bio veliki korak za Novi Pazar.

Njegovo iskustvo i autoritet u svlačionici su dragocjeni, što je pokazao u sezoni 2024/25 kada je izboren plasman u Evropu.

Sve u svemu, ovo ne znači da su pregovori propali, već da se trenutno situacija "lomi" oko ličnih uslova. Ovog momenta nema govora o interesovanju drugih klubova. Iako se Ljajić iz roka u rok dovodio u vezu sa Partizanom, to ovog puta nije slučaj...