Partizan iščupao pobjedu protiv Novog Pazara: Že prekinuo predugo čekanje

Partizan pobijedio Novi Pazar 1:0 u dramatičnom meču u Humskoj. Že pogodio za tri boda, a Marko Milošević u sudijskoj nadoknadi sačuvao pobjedu.

Izvor: MN PRESS

Partizan je u dramatičnom meču pobijedio Novi Pazar 1:0 (0:0) i prvi put od kraja avgusta osvojio tri boda u Superligi Srbije. Rezervni napadač crno-bijelih Že svojom snagom je izborio poziciju u 81. minutu i na asistenciju Nikole Čumića glavom savladao golmana Bogdana Matijaševića. Taj gol nije bio dovoljan za tri boda, već je bilo neophodno da i povratnik na gol crno-bijelih Marko Milošević u 90+2. minutu odbrani odličan šut Fejsala Mulića i da skrene loptu ka stativi, koju su Pazarci nekoliko puta pogađali večeras.

Partizan će pamtiti tri boda, konačni bijeg sa začelja tabele svojim 11. osvojenim bodom, a važno je naglasiti da od večeras ima na raspolaganju i lijevog beka Marija Jurčevića, koji se vratio u tim poslije godinu dana oporavka od povrede. Još će mu biti potrebno da se vrati u svoj ritam, ali je tu, kao što će i crno-bijelima biti potrebno još mnogo da napreduju da bi ovakve utakmice rješavali mirnije.

Pazarci su stvarali ogromne probleme crno-bijelima na čelu sa bivšim đakom Partizana Ademom Ljajićem. Isključivo se tim Strahinje Pandurovića pitao u Humskoj u prvih 40 minuta, nizao je prilike napadač Pazara Papa Gadio, ali rezultat je ostao 0:0 i kada je upravo Senegalac u 22. minutu obišao golmana Miloševića i pogodio stativu.

Crno-bijeli su došli sebi krajem prvog dijela, kada je i kapiten Nikola Simić pogodio stativu Pazaraca i od tog momenta, pa do kraja boi je to veoma uzbudljiv meč. Adem Ljajić (35) stvarao je i nizao prilike do svog izlaska u 75. minutu, a Partizanu su energiju dali rezervisti - Čumić, Že i Bogdan Kostić. U igri spuštenog garda oba tima su stvarala prilike i bio je to uzbudljiv duel iako je na semaforu pisalo "0:0" sve do Žeovog pogotka. Pazarci se nisu mirili, ali nije ovo bila noć njihovih napadača u Humskoj.

Partizan je tri kola bez pobjede osvojio tri boda za mir u Humskoj pred mečeve protiv Železničara u Pančevu naredne subote i Čukaričkog na stadionu Partizana sedmicu kasnije. Sa druge strane, Pazarci su osmi na tabeli sa 13 bodova i u posljednjih šest kola imaju samo jedan trijumf (protiv Železničara, 2:0), što se ne bi reklo gledajući njihov veoma dobar nastup protiv crno-bijelih, iako neefikasan.

(MONDO)