Rasim Ljajić ističe važnost novog terena kao simbola budućnosti Partizana i razvoja mladih fudbalera.

Izvor: MN PRESS

U Partizanu su riješili da 81. rođendan proslave radno. Crno-bijeli su se okupili u Sportskom centru Teleoptik tokom reprezentativne pauze, a ispred svih govorio je prvi čovjek kluba iz Humske Rasim Ljajić. Predsjednik crno-bijelih je govorio o budućnosti, tradiciji i mladim talentima na kojima počiva sudbina Partizana.

"Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje, posebno jer smo prije tri dana obilježili 81. godinu od osnivanja kluba. Odlučili smo da godišnjicu proslavimo na nešto drugačiji način, jer su ovaj teren i stvaranje neke nove vrijednosti mnogo važniji od fotografije sa proslave. Donijeli smo odluku da svaki rođendan obilježimo tako što ćemo ostaviti neki novi trag u Partizanu", započeo je predsjednik kluba.

Ljajić je potanko objasnio i ko je pomogao u realizaciji projekta.

"Ta nova vrijednost ove godine je upravo ovaj teren, ali i teren pored njega, namijenjen mlađim kategorijama. Zahvaljujući pomoći Fudbalskog saveza Srbije, koji je obezbijedio travnati dio za oba terena, ali i sopstvenim sredstvima i podršci partizanovaca koji su učestvovali u različitim akcijama, uspjeli smo da ovaj projekat realizujemo. Ovo je ujedno i dokaz šta sve možemo da napravimo kada imamo jasan plan i zajednički cilj. Posebno želim da se zahvalim Neši Ivanoviću, čija je firma dala veliki doprinos da ovaj stadion i objekat danas izgledaju ovako. Hvala ti, Nešo", dodao je.

"Teleoptik je simbol novog vremena"

Vidi opis Rasim Ljajić najavio novi Partizan: "Moramo da budemo prvi izbor svima, ne pristajemo na prosječnost" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Partizan u godinama za nama ne stoji sjajno, ni kadrovski, ni na tabeli. Ipak, Ljajić se nada da novi teren znači i nove stranice istorije, neke srećnije i bolje za Partizan.

"Ovaj teren predstavlja simbol novog vremena koje želimo da gradimo. Decenijama smo bili poznati po tome što smo stvarali velike igrače i to jeste dio naše tradicije. Ipak, sama tradicija ne može da stvori nove asove - to moramo da uradimo mi, svojim znanjem, radom, trudom i uslovima koje stvaramo."

Politika kluba je jasna - mladost i novi igrači moraju da budu oslonac kluba iz Humske.

"Partizan treba i mora da bude prvi izbor za sve talentovane igrače, ne samo iz Srbije već iz čitavog regiona! Mi ne možemo da stvorimo talenat, ali možemo da napravimo uslove u kojima će taj talenat da se razvija i na kraju dođe do uspjeha... Nedaleko odavde pokrećemo - zapravo, već smo pokrenuli - izgradnju novog internata za smještaj mlađih kategorija.

Želimo da na jednom mjestu naša djeca imaju kompletne uslove: za trening, boravak, ishranu, školovanje... Sve ono što ima jedna savremena fudbalska akademija. Želimo da budemo u društvu najvećih i najboljih. Ne pristajemo na prosječnost, bez obzira na to što nam trenutni rezultati možda ne daju za pravo da ovo govorimo. Ali, budućnost kluba je u stvaranju mladih igrača i od toga nećemo odustati", rekao je Ljajić.

"Želimo da djeca ovdje postanu ljudi"

Izvor: MN PRESS

Ljajić je na kraju zaključio da Partizan ima ambicije da od potencijalnih igrača ne pravi samo korist na terenu i u budžetu, već je stvaranje "čovjeka" ono što vodi crno-bijele.

"Kada roditelj ostavi dijete u Partizanu, mora da zna zašto je ono ovdje, kakav će imati smještaj i kakva će mu biti ishrana. Nije cilj samo pratiti tu djecu 90 minuta tokom treninga ili utakmice. Želimo da se ovdje razvijaju kao ljudi, da imaju priliku da stiču nova znanja i navike i da, prije svega i iznad svega, budu dobri ljudi", zaključio je Rasim Ljajić.