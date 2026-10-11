Krilni fudbaler Partizana Nikola Čumić vjeruje u osvajanje Kupa Srbije, evropsku jesen u 2027. godine i duplu krunu naredne sezone.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana nastavljaju takmičenje u Superligi utakmicom protiv Novog Pazara u 11. kolu, a ovo je jedan od mečeva koje tim iz Humske mora da pobijedi. Sada je sve više takvih utakmica jer se nakon užasnog početka sezone crno-bijeli nalaze pri dnu tabele, uz "debeo" zaostatak za Crvenom zvezdom, Vojvodinom i drugim ekipama iz vrha.

Loša forma u domaćem prvenstvu nije pokvarila sliku o ekipi Nikoli Čumiću. Krilni napadač koji je u prethodnom periodu bio i seniorski reprezentativac Srbije vjeruje da Partizan može do trofeja u Kupu Srbije, da narednog ljeta može da izbori jesen u Evropi, a da će mu nakon toga cilj biti "dupla kruna".

Vidi opis Nikola Čumić: "Cilj Partizana je dupla kruna naredne sezone" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Želio bih da u ovoj sezoni osvojimo kup. U narednoj da igramo u evropskim takmičenjima. Partizanu je to potrebno i zaslužuje. Na kraju, naredne sezone ciljevi moraju da budu najveći, a to je dupla kruna", rekao je krilni napadač Partizana i povremeni reprezentativac Srbije Nikola Čumić za "Sportski žurnal".

Rezultati Partizana nisu na zavidnom nivou, ali Nikola Čumić smatra da su crno-bijeli protiv Zvezde i Vojvodine pokazali da to nisu bolje ekipe od njih. Iako je Partizan poražen na oba meča, baš kao i protiv Hetafea u Evropi, Čumić vjeruje da je na tim utakmicama moglo da se pronađe razloga za optimizam.

"Igrali smo protiv Crvene zvezde i Vojvodine koje spadaju u najbolje ekipe. Nisam nijedne sekunde osjetio da su to kvalitetniji timovi od nas. Pobijedili smo jedan Hetafe koja je bila na šestom, sedmom mjestu u Primeri. Utisak mi je da to više problem naše psihe, tog nekog straha u kom se klub nalazi. Jedino to možemo da promijenimo kad smo svi zajedno - igrači, stručni štab, uprava i navijači. Baš kao protiv Hetafea. Pobijedili smo kvalitetniju ekipu jer smo svi disali kao jedan, cio stadion. To je ono što nam je potrebno, zajedništvo. Kad god je tako, klub ne treba da se brine za rezultate", ističe momak iz Užica.

Vidi opis Nikola Čumić: "Cilj Partizana je dupla kruna naredne sezone" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mike Kireev/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Čumić se još jednom osvrnuo na ispadanje od Hetafea, u plej-ofu za Konferencijsku ligu. Partizan je tada bio na korak od ligaške faze u Evropi, ali nije uspio da eliminiše španskog predstavnika, sedmoplasirani tim u prethodnoj sezoni Primere.

"U 180 minuta fudbala bili smo ravnopravan rival, na momente i bolji od Hetafea. Posljednjih 10, 15 minuta u Madridu napravili smo nekoliko gluposti i da nije bilo toga sigurno bi igrali u ligaškoj fazi Konferencijske lige. To je model kako treba da igramo. Partizan svaku utakmicu postiže golove, ali mi kao tim moramo da budemo bolji, prije svega u odbrani. Na tome je bio akcenat prethodne tri nedjelje. Nadam se da nam se te dječije bolesti neće ponavljati i da ćemo gledati zrelu ekipu, koja želi da se takmiči, osvaja bodove i pobjeđuje", zaključio je Čumić.

Fudbaleri Partizana nakon devet odigranih kola u Superligi imaju osam osvojenih bodova, uz čak pet poraza na posljednjih sedam utakmica u domaćem prvenstvu. Pred meč protiv Novog Pazara u 11. kolu nalaze se na 12. poziciji, sa istim brojem bodova kao i pretposljednji Radnički iz Niša.