Nenad Lalatović se vraća u Superligu Srbije: Našao je novi klub, jedan od rijetkih koji do sada nije vodio

Nenad Lalatović ponovo u Superligi.

Izvor: MN PRESS

Izgleda da ćemo i naredne sezone gledati Nenada Lalatovića u srpskom fudbalu. Sada već iskusni stručnjak će prema navodima "Sportske.net" uskoro ozvaničiti početak saradnje sa Radnikom iz Surdulice. Nakon odlaska Dušana Đorđevića on bi trebalo da bude rješenje na klupi.

Nenad Lalatović je prošle sezone tri mjeseca vodio Novi Pazar, a Radnik iz Surdulice je rijedak klub iz Superlige u kom nije bio trener.

Ranije je sjedio na klupama Crvene zvezde, Srema, Proletera iz Novog Sada, Voždovca, Borca iz Čačka, Vojvodine, Čukaričkog, Radničkog iz Niša, Radničkog iz Kragujevca, Mladosti GAT, Mladosti iz Lučana i sada Novog Pazara.

Radnik je prošle sezone uspio da uhvati posljednju poziciju za plejof Superlige, a onda je tu skočio na sedmo mjesto. Sa druge strane Lalatović je sa Novim Pazarom ostao bez Evrope pošto je bio peti. Tokom trenerske karijere, kratko je bio i na klupi banjalučkog Borca.

(MONDO)

BONUS VIDEO: