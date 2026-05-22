Nenad Lalatović nije dobio šta je tražio: Kraj sage u Novom Pazaru

Novi Pazar će se rastati na Nenadom Lalatovićem na kraju sezone.

Nenad Lalatović definitivno ne ostaje na klupi Novog Pazara, prenosi lokalni mediji "Tri K". Navodno je temperamentni stručnjak već razgovarao sa predstavnicima uprave kluba i nisu uspjeli da se dogovore o nastavku saradnje. Sve bi trebalo da bude ozvaničeno na konferenciji za medije koja je zakazana za ovaj petak.

Kako se navodi, Lalatović je nakon sastanka sa upravom obavijestio igrače da napušta klub i da će njegova posljednja utakmica biti protiv Vojvodine u subotu.

Razlog rastanka je finansijske prirode, pošto je Lalatović zahtijevao veća sredstva kako bi mogao da oformi konkurentniji tim za narednu sezonu. Kako za to nije bilo uslova, Lalatović će krenutu drugim putem.

Srpski trener je po dolasku u Novi Pazar bilježio dobre rezultate, uprzo je dobio naklonost navijača, ali kako nije uspio da izbori plasman u Evropu, odmah je priča otišla u drugom smjeru.

Lalatović postavio uslov

Poslije utakmice protiv Železničara prošle nedjelje, Lalatović je apelovao na upravu da ulože novac u nova pojačanja, ako ne žele da rizikuju da ispadnu iz Superiglige Srbije. Kako u Novom Pazaru nisu spremni za radikalne promjene i prohtjeve trenera, oni će mu se zahvaliti na saradnji.

"Tačno znam na koga mogu da računam, a na koga ne. Ovde može da ostane 10 igrača, svi drugi da dobiju ispisnice i da nastave dalje, jer nemaju kvalitet za Pazar. Njih 10 igrača imaju, ostali nemaju, uprava to zna. Pazar će sigurno ispasti iz lige ako ne dovede 10 kvalitetnih igrača. Budžet mora da se napravi, igrači danas traže velike plate. Moramo da platimo petorici igrača minimum po 10.000 evra mesečno, moraju da od toga bar 30 odsto dobiju na ruke i niko neće doći u Pazar bez tih para. Ako to ne budemo imali - prvi smo kandidati da ispadnemo iz lige sledeće sezone. Imamo 10 igrača koji zaslužuju da budu ovde, ostali su tu da treniraju i da popune broj", rekao je Lalatović i dodao:

Da li ostati ili ne ostati? Da li možemo sljedeće sezone uopšte da dovedemo 10 novih igrača, to trener treba da uigra i da ima za prvo kolo. Ako mi dovedu igrača 10 dana pred prvenstvo, oni su nespremni, bili su na plaži, na moru, dok ih spremim, moja je glava otišla. Neću ih imati. Ona ekipa koja bude dobro selektirana i koja već sada ima kostur, imaće sljedeće sezone značajnu ulogu u srpskom fudbalu, oni koji budu gledali kako da uštede sljedeće sezone će ispasti iz lige", rekao je Lalatović.