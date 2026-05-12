Srpski trener Nenad Lalatović otkrio je kako je izgledao razvojni put fudbalera Crvene zvezde Mirka Ivanića

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović opisao je razvojni put Mirka Ivanića. Sad jedan od najvažnijih u timu Crvene zvezde, a nekad jedan od igrača koji nije mogao da izdrži trening. U podkastu "2x45" na Mocart sportu, Lalatović je bez mnogo dvoumljenja opisao rad sa momkom rođenim u Bačkom Jarku.

"Mića Ivanić je jedan od najboljih igrača koje sam ikad trenirao i najbolji momak. S pravom je tu gdje jeste. S pravom je u Crvenoj zvezdi, s pravom je postao legenda Crvene zvezde. Ja sam ga trenirao u Proleteru", započeo je Lalatović.

Vidi opis "Sjećam se treninga kad je pao u nesvijest, znate zašto?": Lalatović otkrio nestvarnu priču o Mirku Ivaniću

"Sjećam se jednog treninga gdje je pao u nesvijest. Znate zašto je pao? Pio je puno koka-kole i po cijelu noć igrao igrice. Bio je onako gladan, a kod mene su treninzi teški. Bio je mlad, imao je 17 godina. Kod mene su naporni treninzi i njemu je bilo malo loše. Ja mislim: 'Koga su mi, bre, ovo doveli? Ovaj pada ovdje, ne može izdržati trening...'"

"Ubacim ga u jednu utakmicu i kad sam vidio pomislim: 'je*em ti sunce, ko je ovaj mali?!' Čudo, čudo! Jednom sam ga stavio na klupu, ubacio u igru i postao je moj miljenik. To je igrač koji ima viziju, koji vidi rješenje prije nego što dobije loptu. Poslije svakog dobrog pasa nastavlja kretanje, usmjeren prijem, sve - čudo.

Vidi opis "Sjećam se treninga kad je pao u nesvijest, znate zašto?": Lalatović otkrio nestvarnu priču o Mirku Ivaniću

To je danas najteže sačuvati, kad daš pas i nastaviš kretanje, kad dođeš iz drugog plana. Danas se fudbal ne igra s loptom, igra se bez lopte, ali u igri bez lopte moraš biti spreman da bi se ponavljao, da dolaziš u te prostore. Džaba ako ja imam loptu i sad, ti se ubaciš, ja ti gurnem loptu. Neki kažu: 'Bravo, majstore, za loptu.' Ja kažem: 'Ne, stani, stop trening. Ne bravo ti. Bravo ti, jer si me svojim kretanjem natjerao da ja dobijem tu ideju'. Jer da sam ja bio statičan, ti bi mi dao loptu u noge", opisao je Nenad Lalatović s divljenjem razvojni put Mirka Ivanića.

Ivanić je karijeru započeo u Vojvodini, potom bio na pozajmici u Proleteru u sezoni 2012/13, a onda je otišao u Bate Borisov u kojem je bio do 2018. Od 2019. je igrač Crvene zvezde, odigrao je 289 mečeva i postigao 96 golova i s pravom nosi epitet jednog od omiljenijih igrača u Ljutice Bogdana.