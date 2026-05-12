logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sjećam se treninga kad je pao u nesvijest, znate zašto?": Lalatović otkrio nestvarnu priču o Mirku Ivaniću

"Sjećam se treninga kad je pao u nesvijest, znate zašto?": Lalatović otkrio nestvarnu priču o Mirku Ivaniću

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpski trener Nenad Lalatović otkrio je kako je izgledao razvojni put fudbalera Crvene zvezde Mirka Ivanića

Nenad Lalatović otkrio nestvarnu priču o Mirku Ivaniću Izvor: MN PRESS

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović opisao je razvojni put Mirka Ivanića. Sad jedan od najvažnijih u timu Crvene zvezde, a nekad jedan od igrača koji nije mogao da izdrži trening. U podkastu "2x45" na Mocart sportu, Lalatović je bez mnogo dvoumljenja opisao rad sa momkom rođenim u Bačkom Jarku.

"Mića Ivanić je jedan od najboljih igrača koje sam ikad trenirao i najbolji momak. S pravom je tu gdje jeste. S pravom je u Crvenoj zvezdi, s pravom je postao legenda Crvene zvezde. Ja sam ga trenirao u Proleteru", započeo je Lalatović.

"Sjećam se jednog treninga gdje je pao u nesvijest. Znate zašto je pao? Pio je puno koka-kole i po cijelu noć igrao igrice. Bio je onako gladan, a kod mene su treninzi teški. Bio je mlad, imao je 17 godina. Kod mene su naporni treninzi i njemu je bilo malo loše. Ja mislim: 'Koga su mi, bre, ovo doveli? Ovaj pada ovdje, ne može izdržati trening...'"

"Ubacim ga u jednu utakmicu i kad sam vidio pomislim: 'je*em ti sunce, ko je ovaj mali?!' Čudo, čudo! Jednom sam ga stavio na klupu, ubacio u igru i postao je moj miljenik. To je igrač koji ima viziju, koji vidi rješenje prije nego što dobije loptu. Poslije svakog dobrog pasa nastavlja kretanje, usmjeren prijem, sve - čudo.

To je danas najteže sačuvati, kad daš pas i nastaviš kretanje, kad dođeš iz drugog plana. Danas se fudbal ne igra s loptom, igra se bez lopte, ali u igri bez lopte moraš biti spreman da bi se ponavljao, da dolaziš u te prostore. Džaba ako ja imam loptu i sad, ti se ubaciš, ja ti gurnem loptu. Neki kažu: 'Bravo, majstore, za loptu.' Ja kažem: 'Ne, stani, stop trening. Ne bravo ti. Bravo ti, jer si me svojim kretanjem natjerao da ja dobijem tu ideju'. Jer da sam ja bio statičan, ti bi mi dao loptu u noge", opisao je Nenad Lalatović s divljenjem razvojni put Mirka Ivanića.

Ivanić je karijeru započeo u Vojvodini, potom bio na pozajmici u Proleteru u sezoni 2012/13, a onda je otišao u Bate Borisov u kojem je bio do 2018. Od 2019. je igrač Crvene zvezde, odigrao je 289 mečeva i postigao 96 golova i s pravom nosi epitet jednog od omiljenijih igrača u Ljutice Bogdana.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nenad Lalatović Mirko Ivanić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC