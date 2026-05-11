Nenad Lalatović: "Svi me hoće jer sam najbolji"

Temperamentni stručnjak Nenad Lalatović govorio je bez dlake na jeziku o svojoj trenerskoj karijeri i situaciji u srpskom fudbalu.

Izvor: MN PRESS

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović napravio je senzaciju na Marakani u finišu srpskog prvenstva i slavio protiv nekadašnjeg kluba gdje je nastupao kao igrač, a potom dobio šansu kao trener. Harizmatični stručnjak je u grad sa Jošanice stigao na polusezoni, a uprkos tome što su izvojevali neke velike pobjede, ostaće bez plasmana u Evropu. Lalatović je već najavio odlazak, ali sve je moguće kada je on u pitanju...

Lalatović je u Srbiji vodio brojne klubove, na klupi nekih je sjedio više puta, a u intervjuu za "Mozzartsport TV" istakao je da je razlog tolikom interesovanju za njegove usluge, ništa drugo nego kvalitet.

"Lala mijenja klubove zato što je jedan od najboljih trenera, zato što Lalu svi traže i svi ga mole da dođe. Već sada imam ponude dva kluba koji trenutno imaju trenere, a hoće da me dovedu jer će naredne sezone od 14 klubova ispasti četiri. Misle da će sa mnom biti u sigurnijoj poziciji, jer mi vjeruju. Pa čekaj, valja li Lala ili ne valja? Je li Lala jedan od najboljih ili nije? Lala ima skoro 50 odsto pobjeda u svim klubovima gdje je radio. Je li me iko pohvalio zbog toga? Nije. Prema tome, Lala vrijedi! Ne vrijedi samo onima koji me ne vole i koji žele tako da kažu jer im se moj temperament ne uklapa. Ne uklapa im se što nisam njanjav i što smijem sve da kažem".

Još jednom je govorio o statusu trenera u srpskim klubovima. "Jedini sam trener koji je rekao da je nenormalno da u Srbiji klubovi mogu da promijene deset trenera, a trener može da promijeni samo dva kluba po sezoni. Tretiraju nas kao bagru, iživljavaju se na nama. Izgubiš tri utakmice – napolje, dođe drugi, treći."

Kaže da je prije svih u forsirao stil fudbala koji sada igra cijela Evropa, a mnogi su za zbog toga kritikovali.

"Nekad su mi govorili: ’Igraš čovjeka na čovjeka preko cijelog terena’. Sad to cijela Evropa igra. Znači, ja sam to vidio prije drugih? Sad to niko ne kaže. Ako gledate, na primjer, Pari Sen Žermen, Čelsi ili Atalantu, niko ne kaže: ’Vidi ovog Lalatovića, majku mu, on je to vidio prije njih’. Tada je bilo: ’Ma, pusti čovjeka, neka igra’. Šta god da radim, ne valja, ali rezultati govore."

Dodaje da je situacija u srpskom fudbalu bolja nego ikada, iz ugla trenera, ali i igrača. "Nekadašnje vrijeme i ovo sada ne mogu da se porede. Sve pohvale za našu ligu, primanja u Srbiji su sada redovna i u regionu su sigurno najveća. Dinamo iz Zagreba ne može da se bori sa Crvenom zvezdom po platama, nema šanse. Zvezdini igrači imaju primanja kao da igraju u Šalkeu, Leverkuzenu, čak i u Barseloni. A ostali klubovi, poput Vojvodine i Partizana, plaćaju igrače bolje nego u Belgiji ili Holandiji. Vjerujte mi. Ovdje je sada uživanje biti igrač, a to je sve zahvaljujući dobrom stanju u državi."

Jedinstvena karijera

Lalatović je trenersku karijeru počeo u Sremu, vodio je Proleter, Voždovac i Napredak, da bi potom stigao poziv Crvene zvezde. Već na samom startu je dobio šansu koja se ne propušta, ali kasnije nije imao problem da vodi manje klubove.

"Poslije Crvene zvezde sam otišao u Borac iz Čačka. Zašto da ne? Zar je trebalo da sjedim dvije godine kod kuće i čekam Saudijsku Arabiju, pa da tamo budem šest mjeseci i opet čekam godinu dana? Ne, volim svoju zemlju i volim da radim. To nije moja mana, nego vrlina. Evo primjera - Dejan Stanković ili Aleksandar Stanojević, da li bi oni poslije Vječitih uzeli, recimo, Železničar? Uzmite, pa da vidimo. Volio bih da taj kvalitet prenose i na druge klubove, a ne samo na Zvezdu i Partizan. Lalatović se ne boji izazova, drugi se plaše neuspjeha".

Izvor: MN PRESS

Razjasnio je svoj status u Novom Pazaru. "Rekao sam upravi – ako napravimo tim i ako mogu da se plate igrači... Ne tražim nenormalan budžet, ali ako mogu da izaberem sedam-osam igrača koji su odmah pojačanja, ostajem još dvije godine. Obožavam da radim u Srbiji, tu sam s porodicom i nisam opterećen odlaskom preko. Autoritet svakom treneru pravi jaka konkurencija. Kad igraču mjesto postane sigurno, on počne da se ponaša bezobrazno i ruši autoritet trenera."