Nenad Lalatović se vratio u Novi Pazar: "Sa mnom i sa Ljajićem moramo u Evropu"

Poslije nekoliko mjeseci Nenad Lalatović se vratio u Novi Pazar i obećava velike stvari.

Izvor: MN PRESS

Nenad Lalatović vratio se u Novi Pazar iz kog je otišao na kraju prošle sezone, nezadovoljan uslovima koje mu je klub nudio. U međuvremenu, trener Strahinja Pandurović je smijenjen, a Lalatović je pobijedio u trci za novog šefa Tomislava Sivića (i još dvojicu drugih kandidata). Kako je rekao direktor Fikret Međedović na konferenciji za medije, dogovor je pao u dvije rečenice, tako da Lalatović odmah sjeda na klupu i vodiće tim već za vikend protiv IMT-a.

"Kao da nisam ni odlazio. Znao sam da ćemo opet sjedeti zajedno. Teška srca sam otišao iz ovog grada, gdje sam postao bolji čovjek u svakom smislu. Svima sam zahvalan - pazarskim očevima, majkama i djeci. Zaželio sam se onih njihovih trotineta. Srećan sam i daću sve od sebe da napravimo dobre rezultate", rekao je Nenad Lalatović uz osmjeh na licu.

"Sa najmanjim budžetom su napravili dobar tim, kao da su imali deset miliona. To je majstorski uradio Fikret Međedović. Uvijek sam se pitao kako Pazar redovno 'skocka' kvalitetnu ekipu".

Prvi put Lalatović i Ljajić

Za razliku od prošle sezone, Nenad Lalatović imaće na raspolaganju i Adema Ljajića koji se vratio u svoj rodni grad, gdje će biti glavni igrač: "Sanjam da sa Novim Pazarom izađemo u Evropu", rekao je trener kluba kraj Jošanice i dodao da moraju da budu među četiri u Superligi.

"Novi Pazar sa Nenadom Lalatovićem i Ademom Ljajićem mora da igra plej-of", dodao je Lalatović.

"Ako da veliki Bog, da budem ovdje dvije godine i da onda odem u inostranstvo. Danas bih potpisao taj papir. Moraju za to da me prate rezultati. Volio bih da budem ispraćen kako sam dočekan", naglasio je Lalatović i dodao da nigdje nije osjetio ljubav kao u Novom Pazar

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