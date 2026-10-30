Nenad Lalatović: "Spremaju mi uvrede, zaboravili ko je bio Faketi iz Kragujevca"

Nenad Lalatović očekuje uvrede navijača Radničkog 1923 u Kragujevcu i podsjeća ih šta je uradio za njihov klub kao igrač i trener.

Izvor: YouTube/FK Novi Pazar

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović uoči gostovanja Radničkom 1923 u Kragujevcu (nedjelja, 16 časova), imao je nekoliko poruka za tamošnje navijače. Kao prvo, podsjetio ih je da je kao tinejdžer 1996. dao veliki doprinos povratku Superlige u Kragujevac poslije četvrt vijeka. Kao drugo, poručio im je da ne zaborave kako je 2022. spasao njihov klub ispadanja u drugu ligu kao trener.

"Koliko čujem spremaju se uvrede sa zapadne tribine, a moja poruka je - nikad ne zaboravite šta je Nenad Lalatović uradio za vas kao trener i kao igrač!", kazao je Lalatović na konferenciji za novinare u Novom Pazaru.

"Na tom zapadu zvali su me Faketi"

Izvor: MN PRESS

Lalatović je podsjetio sve na period od prije 30 godina, kada ga je Crvena zvezda poslala na pozajmicu u Radnički Kragujevac. Rekao je da je tada bio ljubimac navijača i da su ga od milošte zvali "Faketi", po Đačintu Faketiju, kultnom lijevom beku Intera visokom 191 centimetar.

"Proveo sam u Kragujevcu jako lijepo vrijeme. Sa svojih 18 godina stigao sam u Kragujevac kao dijete koje se razvijalo. Taj grad do tog trenutka nije imao 25 godina superligaša. Ušli su sa mnom kao igračem, a na zapadnoj tribini zvali su me 'Faketi', jer sam bio onako mršav i visok. Nikad neću zaboraviti utakmicu protiv Sartida pred 25.000 ljudi, sa mnom kao djetetom od 18 godina. Igrao sam tada prvi put pred punim tribinama i nikad neću zaboraviti moj prodor po lijevoj strani, gdje sam centrirao Katiću, a on je postigao pogodak. Učestvovao sam kao mladić u golu koji je vratio Kragujevac poslije 25 godina u prvu ligu."

"Doprinio sam previše, jedini sam imao onu stvar"

Izvor: MN PRESS

Govoreći o svom trenerskom radu u Radničkom 1923, Lalatović je podsjetio kako dramatično je sačuvao taj tim u Superligi u proljeće 2022.

"Dobio sam tada poziv Slavka Perovića i Konatara. Bila je to nezavidna situacija za Kragujevac, u kojoj su svi treneri bježali od tog kluba. Danas je lako biti trener Radničkog iz Kragujevca, kad klub ima ovakav budžet, kad su ogromne plate i treneri imaju moć da dovedu, kad su tamo i sportski direktor i uprava kluba. Moj kolega ima privilegiju, čestitam Konataru i Slavku kad su doveli klub na tu visinu da mogu da dovedu koga žele. I dan-danas stoji moja slika kad sam bio trener imao sam svoju sliku sa 18 godina, kada sam doprinio tom klubu kao igrač. A, kao trener smatram da sam doprinio ne mnogo, nego previše, jer je Radnički kad sam ga preuzeo 95 odsto bio ispao iz lige. Kad sam prihvatio, trebalo je imati onu stvar i preuzeti tim i ostati u ligi. Bila je to nemoguća misija i nikad neću zaboraviti kad sam se popeo na ogradu protiv Proletera, kad smo u 90. minutu izjednačili, a u 92. minutu pobijedili i ostavili naš Radnički u ligi. Pardon, ne mogu reći 'naš' Radnički, sad me interesuje samo Pazar."

Zašto je Lalatović sve ovo morao da ispriča

Vidi opis Nenad Lalatović: "Spremaju mi uvrede, zaboravili ko je bio Faketi iz Kragujevca" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 5 / 5

Trener Novog Pazara je naglasio da je sve navedeno izrekao jer zna da mu spremaju uvrede sa zapadne tribine stadiona "Čika Dača" kada bude izveo svoj tim na meč protiv Radničkog.

"Zašto ovo pričam? Nijedan navijač Radničkog kad budem izašao na teren ne smije da zaboravi šta je Nenad Lalatović kao dijete od 18 godina napravio za Radnički Kragujevac i uveo ga poslije 25 godina u prvu ligu. Imam informaciju da ću biti vrijeđan sa zapadne tribine, što je sasvim normalno, oni podržavaju svoj klub i svog trenera, ja više nisam tamo, ali ne smiju da zaborave šta je ovaj čovjek uradio za Radnički. Od 'Crvenih đavola' ne očekujem uvrede, od zapada očekujem, tako se priča, ali to razumijem" , kazao je Lalatović.

Utakmica Radnički 1923 - Novi Pazar zakazana je za nedjelju u 16 časova. Domaćin je dočekuje sa trenerom Feđom Dudićem na čelu i na petoj poziciji Superlige, poslije tri poraza u prethodna četiri kola (Zvezda, Vojvodina i Železničar), a Novi Pazar je deveti na tabeli, sa uzastopnim pobjedama protiv Radničkog iz Niša i Voždovca u Kupu poslije poraza od IMT-a na Lalatovićevom debiju 23. oktobra.

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