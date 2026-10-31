Nenad Lalatović je u novom intervjuu pričao o Nemanji Vidiću, Nikoli Lazetiću, FSS, ali i o ljudima koji po njegovom svjedočenju "mogu da mu skinu glavu".

Izvor: MN PRESS

Nenad Lalatović se oglasio pred meč sa Radničkim u Superligi Srbije, a progovorio je u intervjuu za "Kurir" i o promjenama koje očekuje u srpskom fudbalu. Pričao je o Nikoli Lazetiću koji je kao prvi čovjek Fudbalskog saveza Beograda suočen sa pozivima na smjenu, a sa kojim je ušao u sukob.

Lalatovićev kum i nekadašnji proslavljeni reprezentativac Nemanja Vidić je po njemu pravo rješenje za novog predsjednika Fudbalskog saveza Srbije. Kako kaže Lalatović, podrška kumu ga je koštala.

"Govorio sam kad je rijetko ko smio da kaže, da je Nemanja Vidić najbolje rješenje za predsjednika FSS. Tada su mi mnogi zamjerili na tome i okrenuli leđa. Sklonili su me u drugi plan. Govorio sam tada da postoje tri čovjeka koji mogu da mi skinu glavu. Ni danas neću da kažem njihova imena, iako se promijenila vlast u Srbiji. Nisu mi dozvoljavali da radim u velikim klubovima, a u Vojvodini su me namjestili posljednji put kada sam došao", rekao je za Kurir Nenad Lalatović.

O Nikoli Lazetiću

Vidi opis Nenad Lalatović: "Tri čovjeka mogu da mi skinu glavu, ni danas neću da im otkrijem imena" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Predsjednik Fudbalskog saveza Beograda Nikola Lazetić dobio je prije nekoliko dana zahtjev za ostavku. I Lalatović smatra da Lazetić treba da ode.

"Kako je došao, tako treba i da ode! Svi znamo kako je on stigao u Savez, a onda i na funkcije koje je obavljao. On mora da ima dostojanstvo i da ode. Apsolutno ne želim da ga komentarišem. Želim mu sve najbolje. Nekada smo bili dobri. Radio mi je o glavi! On je jedan od ona tri čovjeka iz bivše vlasti koji je želio da mi skine glavu. Ali, želim mu svu sreću. Njemu i njegovoj porodici. U ovom trenutku on nema mjesta u FSS. U Savezu moraju da budu ljudi poput Nemanje Vidića. A, Lazetiću sve najbolje u životu", završio je Nenad Lalatović.