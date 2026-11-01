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Nemanja Radonjić opet u crnom: Devet godina je prošlo

Nemanja Radonjić opet u crnom: Devet godina je prošlo

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nemanja Radonjić se vratio u Čukarički poslije devet godina, debitovao je ulaskom u igru protiv IMT-a u 81. minutu.

Nemanja Radonjić debitovao za Čukarički Izvor: Arena Sport/Screenshot

Novi-stari napadač Čukaričkog Nemanja Radonjić zaigrao je za "brđane" posluhe devet i po godina. U remiju protiv IMT-a na stadionu "Lagator" u Loznici, Radonjić je ušao u igru u 81. minutu, kada je zamijenio Đorđa Jovanovića.

U utakmici bez mnogo sadržaja, Radonjić je zaigrao za Čukarički prvi put od maja 2017, kada se pod vođstvom Nenada Lalatovića oprostio od tima sa Banovog brda i prešao Zvezdu, a iz njue potom u Olimpik Marsej.

Skoro deceniju kasnije, Radonjić je opet u Čuki, sa ambicijom da oživi karijeru poslije dugog perioda van terena, jer je za Zvezdu posljednji put igrao u decembru 2025, baš protiv Čukaričkog na "Marakani". Poslije toga je odstranjen iz ekipe zbog nediscipline i više se nije vraćao na teren.

Kako stoje Čukarički i IMT na tabeli?

Čukarički i IMT su remijem bez golova osvojili po bod, čime je IMT ostao četvrti na tabeli sa 22 poena, a Čukarički je šesti sa 19.

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Nemanja Radonjić ulazi u igru za Čukarički protiv IMT
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

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Tagovi

Nemanja Radonjić FK Čukarički fudbal Superliga Srbije

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