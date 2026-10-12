Srpski fudbaler Nemanja Radonjić veruje da sa Čukaričkim može da ispiče novu lijepu priču.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Čukaričkog u posljednjih pet kola zabilježili su tri poraza i dva remija, a ceh loših rezultata platio je trener Marko Jakšić. Čovjek na zadatku biće Nemanja Radonjić koji će zajedno sa Lazarom Markovićem i ostalim momcima, pokušati da preokrene situaciju na Brdu u drugom smjeru.

Radonjić je poslije rastanka sa Crvenom zvezdom potpisao ugovor sa Čukaričkim, sa klubom čiji je član već bio prije deset godina. Zadužio je i dres sa brojem 28, koji je nosio i prilikom prvog mandata u Čukaričkom.

"Poklopilo se da je taj broj slobodan, a donio mi je sreću prethodnog puta, vjerujem da će tako biti i ovoga puta", rekao je Radonjić i dodao:

Vidi opis Nemanja Radonjić sprema za debi u Čukaričkom: "Donio mi je sreću prvi put, nadam se da će opet" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Nikola Mitic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Poslije deset godina sam ponovo u Čukaričkom, klubu koji mi je mnogo toga dao i kojem sam izuzetno zahvalan. Ovdje sam proveo neke od najljepših momenata u karijeri, a drago mi je da su u klubu i dalje neki ljudi sa kojima sam tada sarađivao. Između ostalih, i direktor Vladimir Matijašević, sa kojim sam se lako dogovorio oko saradnje, siguran sam da će ona biti na obostrano zadovoljstvo. Znam kako stvari ovdje funkcionišu, sa te strane se ništa nije promijenilo, klub je i dalje vrhunski organizovan, a na nama igračima je da ostvarimo dobre rezultate na terenu".

Nekadašnji vezista Olimpika iz Marseja, Rome i Torina je već odradio nekoliko treninga sa novim-starim timom i silno je motivisan da pomogne klubu.

"Mnogo je poznatih imena ovdje, sa nekima sam igrao zajedno, protiv većine se borio na drugoj strani terena. Dobro se poznajemo, smatram da ekipa ima kvalitet i da možemo da ostvarimo zapažene rezultate. Pozicija na kojoj se trenutno ekipa nalazi nije baš najbolja, trudićemo se da to promijenimo počevši od utakmice sa Zemunom. Jedva čekam da ponovo budem na terenu, siguran sam da ova ekipa može mnogo i nadam se da ćemo to i dokazati", istakao je Radonjić.

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