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Čukarički smijenio Marka Jakšića

Čukarički smijenio Marka Jakšića

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Čukarički smjenjuje trenera Marka Jakšića poslije loših rezultata, uključujući remi protiv Mačve. Novi trener preuzima tim u krizi.

Čukarički smijenio trenera Marka Jakšića Izvor: MN PRESS

Čukarički je smijenio trenera Marka Jakšića, objavio je "Mozzart sport". Poslije bolnog kiksa u meču protiv Mačve (2:2) u subotu, u kojem ekipa nije izašla iz očigledne krize, na Banovom brdu su pribjegli za drastičnom mjerom.

Iskusni tim Čuke će voditi novi trener, a Jakšić odlazi poslije pola godine na klupi "brđana". Vodio ih je u 21 utakmici, u kojima je njegov tim ostvario četiri pobjede, uz 10 remija i sedam poraza. Za sobom Jakšić ostavlja ekipu na 9. mjestu tabele, sa 12 osvojenih bodova u uvodnih 11 kola.

Jakšiću je definitivno "došao glave" kiks protiv Šapčana u kojem je Čukarički rano stekao prednost 2:0, a onda je šokantno ispustio sa igračem manje zbog isključenja kapitena Marka Docića. Ispostavilo se da je to bio posljednji Jakšićev meč na klupi "brđana".

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Tagovi

FK Čukarički fudbal Marko Jakšić treneri Superliga Srbije

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