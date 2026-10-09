"Nemanja Radonjić će imati drugačiju ulogu u Čukaričkom"

Direktor Čukaričkog Vadimir Matijašević otkrio šta je plan nakon dolaska Nemanje Radonjića na Banovo brdo.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji reprezenentativac Srbije i fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić ima novi klub! Nakon dugo vremena, odnosno cijelog ljeta koje je proveo bez angažmana, krilni napadač potpisao je saradnju do kraja sezone sa Čukaričkim, u kojem od njega imaju velika očekivanja. To je potvrdio i direktor tima sa Banovog brda Vladimir Matijašević.

Na Banovom brdu su svjesni da Radonjić više nije isti igrač kao kada su mu prvi put "oživjeli" karijeru, pa su i očekivanja od njega drugačija nego tada. Vjeruju u Čukaričkom da će krilni fudbaler sada svojim iskustvom moći da pomogne timu koji mu je po drugi put u karijeri pružio šansu.

"Dogovorili smo se da Nemanja dođe u Čukarički, odnosno da se vrati u klub koji mu je mnogo pomogao u karijeri i kojem je i sam igrač dosta toga dao. Potpisali smo ugovor do kraja sezone, a ovoga puta bi Radonjić trebalo da ima nešto drugačiju ulogu nego što je to bilo u prvom mandatu. Sada već ima veliko iskustvo, nastupe u velikim utakmicama, velikim klubovima i reprezentaciji Srbije", istakao je Matijašević.

Izvor: MN PRESS

Radonjić je svojevremeno igrao za Čukarički, kao pozajmljeni fudbaler Rome. Između januara 2016. i ljeta 2017. godine bio je dio tima sa Banovog brda, a pre nego što je pojačao Crvenu zvezdu odigrao je 31 meč, postigao četiri gola i asistirao sedam puta.

"Znamo kakvi su Radonjićevi kvaliteti, vjerujemo da će doprinijeti ekipi i da će nam donijeti brzinu, stabilnost, efikasnost i, na kraju krajeva, rezultat. Brzo smo se dogovorili, Nemanja zna kako funkcionišu stvari u Čukaričkom i kakva su očekivanja od igrača, a ova sredina mu je prijala prethodnog puta. Vjerujem da će tako biti i sada", rekao je Matijašević i dodao: "Kada se pojavila mogućnost da potpišemo ugovor sa igračem ovog kalibra, nismo oklijevali".

Čukarički se trenutno nalazi na 9. poziciji Superlige Srbije, a to mjesto bi na kraju sezone tim sa Banovog brda odvelo u plej-aut. Ekipa Marka Jakšića ima samo jedan osvojen bod na posljednjih pet mečeva, a posljednju pobjedu upisali su 15. avguta protiv OFK Beograda (2:0). Naredni meč igraju 10. oktobra protiv Mačve.

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Pogledajte 00:18 Nemanja Radonjić gol Partizanu Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)