Sunovrat Nemanje Radonjića: Nekada najveći srpski talenat ide u Džakartu

Srpski fudbaler Nemanja Radonjić karijeru nastavlja u Aziji.

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Srpski fudbaler Nemanja Radonjić nije igrao profesionalni fudbal još od januara kada ga je tadašnji trener Crvene zvezde Dejan Stanković "odstranio" iz tima. Bio je suspendovan zbog kršenja klupske discipline i nije zaslužio novu šansu za iskupljenje na Marakani. Nije mogao previše da bira nakon ovih dešavanja, pa će karijeru nastaviti u Aziji, tako bar tvrde tamošnji mediji.

Srpski ofanzivac navodno je prihvatio ponudu Persije iz Džakarte i očekuje se da uskoro bude ozvaničen jednogodišnji ugovor. U pitanju je najuspješniji klub iz Indonezije koji želi da se vrati na čelo fudbalskog karavana, nakon što su prošlu sezonu završili kao treći.

Ono što je zanimljivo, tamo igra i nekadašnji štoper Crvene zvezde Radovan Pankov. Radonjić se u Zvezdu vratio prije dvije godine, trebalo je da bude jedno od najvećih pojačanja, ali ga je karakter spriječio da dokaže zašto je važio za jednog od najtalentovanijih srpskih fudbalera posljednjih decenija.

Nemanja Radonjić - Zvezdin "grešnik"

Izvor: MN PRESS

Tadašnji trener Zvezde Dejan Stanković je više puta govorio o njegovom statusu i tome koliko mu je žao jer Radonjić ne igra, ali načela kluba su morala biti ispoštovana.

"Mnogo mi je žao, srce mi plače, to je istina. Radonja i ja imamo fenomenalan odnos, kao igrač i trener. On je jedan od najtalentovanijih fudbalera koje sam ikada vidio. Ono što on može da pokaže u jednoj minuti rijetko ko može. To je igrač najvišeg nivoa", rekao je Stanković u podkastu "2x45" na Mocart sportu i nastavio:

"Kao što je rekao i direktor Terzić: 'Deki me je zamolio.' Ne bih sebi oprostio da nisam probao. Međutim, sada mi je jako krivo i žao što nisam više insistirao. Kad ostavimo po strani sve što se dešavalo na kraju sezone, proslave i suspenzije - on je zaista dobar momak. Žao mi je što nisam još više insistirao i preko sebe i njega, preko svega, trebalo je još. Iz ovoga ću izvući pouku za budućnost: kada prepoznam takav talenat ili kada igrač bude u sličnom problemu, da možda ne odustanem na drugoj, već na petoj šansi", rekao je.

Izvor: VM / imago sportfotodienst / Profimedia

Nemanja Radonjić je već kao junior pokazao veliki talenat, prošao je školu Partizana i Rome, a u italijanskom klubu je i počeo seniorsku karijeru. Nakon jednogodišnje pozajmice u Čukaričkom, Crvena zvezda ga je otkupila 2017. godine. Vezista je Marakanu napustio u rekordnom transferu vrijednom 12 miliona evra, koliko je Olimpik iz Marseja platio za njegovu slobodu.

U Francuskoj se nije najbolje snašao, tri sezone je proveo na pozajmicama, da bi Torino otkupio njegov ugovor 2023. godine. Tamo je proveo jednu sezonu, imao je kratku epizodu u Majorki, da bi se konačno vratio u Zvezdu 2024. godine.