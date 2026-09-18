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Ćavi spremio strašan tim za Srbiju: Holandiju predvode i slavna prezimena koja pamtimo

Ćavi spremio strašan tim za Srbiju: Holandiju predvode i slavna prezimena koja pamtimo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Fudbalska reprezentacija Srbije suočava se sa izazovima u Ligi nacija, uključujući mečeve protiv Grčke i Holandije. Evo koga je pozvao Ćavi.

Ko igra za Holandiju protiv Srbije Izvor: Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije ima četiri velika izazova u septembru i oktobru u novom ciklusu Lige nacija. Prvo je čeka meč sa Grčkom (24. septembar), a onda tri dana kasnije i sa Holandijom koja je na novom početku. Poslije neuspjeha na Svjetskom prvenstvu, ostavku je podnio Ronald Kuman, a zamijenio ga je jedan od najboljih veznih fudbalera svih vremena - Španac Ćavi Ernandez.

Odlučio je da skloni napadače koji su tu godinama unazad - Memfis Depaj i Vut Veghorst tako nisu dobili pozive - dok nedostaju i neki koji su povrijeđeni poput Matejsa de Lihta i Frenkija de Jonga.

Uspio je da ubijedi Virdžila van Dajka da se ne penzioniše, što je namjeravao, a pozvao je i Tiđanija Rejndersa uprkos odlasku u Saudijsku Arabiju. Takođe, vraća se i Jurijen Timber iz Arsenala, dok su tu i dobro poznata prezimena - Van Bomel i Klajvert. Nose ih naravno nasljednici slavnih fudbalera.

  • Golmani: Bart Ferbrugen (Brajton), Mark Fleken (Bajer Leverkuzen), Robin Rufs (Sanderlend)
  • Odbrana: Jurien Timber (Arsenal), Denzel Damfris (Real Madrid), Džeremi Frimpong, Virdžil van Dajk (Liverpul), Nejtan Ake (Fenerbahče), Jan Pol van Heke, Miki van de Ven (Totenhem), Lutsharel Gertrujda (PSV), Jorel Hato (Čelsi)
  • Vezni red: Tiđani Rejnders (Al Kadisija), Rajan Gravenberh (Liverpul), Kvinten Timber (Kristal Palas), Teun Kopmejners (Juventus), Givai Zehijel (Fejenord), Džastin Klajvert (Bornmut), Kenet Tejlor (Lacio), Džoi Verman (Borusija Dortmund)
  • Napad: Krisensio Samervil (Al Hilal), Donjel Malen (Roma), Noa Lang (Napoli), Kodi Gakpo (Liverpul), Brajan Brobi (Sanderlend), Ruben van Bomel (PSV).

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Holandija Ćavi

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