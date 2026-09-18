Ćavi spremio strašan tim za Srbiju: Holandiju predvode i slavna prezimena koja pamtimo

Fudbalska reprezentacija Srbije suočava se sa izazovima u Ligi nacija, uključujući mečeve protiv Grčke i Holandije. Evo koga je pozvao Ćavi.

Izvor: Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije ima četiri velika izazova u septembru i oktobru u novom ciklusu Lige nacija. Prvo je čeka meč sa Grčkom (24. septembar), a onda tri dana kasnije i sa Holandijom koja je na novom početku. Poslije neuspjeha na Svjetskom prvenstvu, ostavku je podnio Ronald Kuman, a zamijenio ga je jedan od najboljih veznih fudbalera svih vremena - Španac Ćavi Ernandez.

Odlučio je da skloni napadače koji su tu godinama unazad - Memfis Depaj i Vut Veghorst tako nisu dobili pozive - dok nedostaju i neki koji su povrijeđeni poput Matejsa de Lihta i Frenkija de Jonga.

Uspio je da ubijedi Virdžila van Dajka da se ne penzioniše, što je namjeravao, a pozvao je i Tiđanija Rejndersa uprkos odlasku u Saudijsku Arabiju. Takođe, vraća se i Jurijen Timber iz Arsenala, dok su tu i dobro poznata prezimena - Van Bomel i Klajvert. Nose ih naravno nasljednici slavnih fudbalera.