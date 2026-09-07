logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ovo nije faul, već pokušaj ubistva": Brutalan start na utakmici, a sudija mu dao samo žuti karton

"Ovo nije faul, već pokušaj ubistva": Brutalan start na utakmici, a sudija mu dao samo žuti karton

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Ruben van Bomel, sin čuvenog Marka, umalo je ozbiljno povrijedio protivničkog igrača Arona Bouvmena na meču Ajaksa i PSV-a.

Sin Marka van Bomela zamalo povrijedio protivnika Izvor: Printscreen/X/ESPNNL

U Holandiji je odigran derbi između dva velikana i PSV je pobijedio Ajaks u Amsterdamu (3:1). Međutim, taj meč nisu obilježili golovi, niti se o njima priča. Glavna tema je užasan start Rubena van Bomela u 81. minutu. Sin legendarnog Marka van Bomela napravio je tako neoprezan start da je malo falilo da ozbiljno povrijedi Arona Bouvmena.

Njih dvojica su išli ka lopti, a van Bomel je pri velikoj brzini udario u glavu protivničkog igrača koji je pao na zemlju i uhvatio se za glavu. Saigrači iz Ajaksa su skočili i htjeli da prebiju igrača gostiju.

Nekako je spriječena tuča, ali je odluka sudije šokirala sve pošto mu je pokazao samo žuti karton. Aron je morao da napusti teren zbog povrede. Navijači su šokirani bili poslije snimka, većina ljudi je pisala da "ovo nije faul, već pokušaj ubistva". Niko nije mogao da vjeruje da nije dobio direktan crveni karton.

"Vidim da neki pišu i pretjeruju - da je pokušaj ubistva, da su šokirani, da napadaju van Bomela. Ali, ja mislim da nije trebalo da dobije čak ni žuti karton. To je duel, sudar, nešto što se dešava u fudbalu", rekao je bivši fudbaler Johan Derksen koji sada radi kao sportski novinar.

Jasno je da su ga žestoko napali poslije tih riječi...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Holandija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC