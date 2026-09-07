"Ovo nije faul, već pokušaj ubistva": Brutalan start na utakmici, a sudija mu dao samo žuti karton

Ruben van Bomel, sin čuvenog Marka, umalo je ozbiljno povrijedio protivničkog igrača Arona Bouvmena na meču Ajaksa i PSV-a.

Izvor: Printscreen/X/ESPNNL

U Holandiji je odigran derbi između dva velikana i PSV je pobijedio Ajaks u Amsterdamu (3:1). Međutim, taj meč nisu obilježili golovi, niti se o njima priča. Glavna tema je užasan start Rubena van Bomela u 81. minutu. Sin legendarnog Marka van Bomela napravio je tako neoprezan start da je malo falilo da ozbiljno povrijedi Arona Bouvmena.

Njih dvojica su išli ka lopti, a van Bomel je pri velikoj brzini udario u glavu protivničkog igrača koji je pao na zemlju i uhvatio se za glavu. Saigrači iz Ajaksa su skočili i htjeli da prebiju igrača gostiju.

Hugo Borst spijkerhard voor Ruben van Bommel: "Dit is een moordaanslag."#ajapsvpic.twitter.com/tlfnENpqTL — ESPN NL (@ESPNnl)September 5, 2026

Nekako je spriječena tuča, ali je odluka sudije šokirala sve pošto mu je pokazao samo žuti karton. Aron je morao da napusti teren zbog povrede. Navijači su šokirani bili poslije snimka, većina ljudi je pisala da "ovo nije faul, već pokušaj ubistva". Niko nije mogao da vjeruje da nije dobio direktan crveni karton.

"Vidim da neki pišu i pretjeruju - da je pokušaj ubistva, da su šokirani, da napadaju van Bomela. Ali, ja mislim da nije trebalo da dobije čak ni žuti karton. To je duel, sudar, nešto što se dešava u fudbalu", rekao je bivši fudbaler Johan Derksen koji sada radi kao sportski novinar.

Jasno je da su ga žestoko napali poslije tih riječi...

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